זלנסקי מציין 4 שנים למלחמה: "פוטין לא השיג את מטרותיו"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ציין 4 שנים לתחילת המלחמה עם רוסיה, כששיבח את כוחות הצבא האוקראיני: "אנחנו הגנו על עצמאותנו, ולא איבדנו את מדינתנו. פוטין לא השיג את מטרותיו"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ציין היום (שלישי) את יום השנה הרביעי לתחילת המלחמה עם רוסיה, כשבדבריו הזכיר את הימים הראשונים לפלישה הרוסית ושיבח את הצבא האוקראיני שנלחם ברחבי המדינה מאז.

"היום אנחנו מציינים ארבע שנים בדיוק מאז שפוטין התחיל בתכנית שלו לכבוש את קייב תוך שלושה ימים" אמר זלנסקי. "זה אומר הרבה על ההתנגדות שלנו, ועל איך אוקראינה נלחמת כל הזמן הזה".

לדבריו, "מאחורי המילים הללו עומדים מיליונים מבני עמנו, שהפגינו אומץ רב, עבודה קשה, וכח סבלת במהלך המסע הארוך שאוקראינה עברה מאז ה-24 בפברואר 2022".

"כשנזכרים בתחילת הפלישה ומביטים על היום, יש לנו את כל הזכות לומר: אנחנו הגנו על עצמאותנו, ולא איבדנו את מדינתנו" סיכם הנשיא האוקראיני. "פוטין לא השיג את מטרותיו. הוא לא שבר את האוקראינים, והוא לא ניצח במלחמה הזו. אנחנו שימרנו את אוקראינה, ונעשה הכל כדי להשיג שלום וצדק". את דבריו סיים בביטוי שהפך למשפט מפורסם במהלך שנות המלחמה: "סלבה אוקראיני!" ("תהילה לאוקראינה!).