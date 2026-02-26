השופט מזרחי משגר עקיצה למתדרכים נגדו: "זה לא ייתכן!"

השופט מנחם מזרחי מתייחס לתדרוכים נגדו על כ שהוא בכל פעם מתעסק בפרשיות לשכת ראש הממשלה ומגיב: "זה לא ייתכן"

בית משפט השלום האריך היום (חמישי) את התנאים המגבילים על ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, עד ליום ראשון במסגרת פרשת "הפגישה הלילית".

השופט מנחם מזרחי הבהיר כי הוא מאריך את התנאים כדי לאפשר למשטרה לקבוע את מועד העדות של נתניהו בפרשה.



נזכיר כי אמש, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אישרה לזמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו למסור עדות במשטרה במסגרת הפרשה.

אמש הוארכו ההגבלות על ברוורמן ידי בית המשפט המחוזי בלוד עד לדיון הבוקר - לאחר שהמשטרה התעכבה בבקשה להאריכן, והשופט מזרחי סירב למסור החלטה. במסגרת התנאים המגבילים על ברוורמן, נאסר עליו ליצור קשר עם ראש הממשלה ועם אנשי לשכתו וכן לצאת מהארץ.



לסיום, השופט מזרחי מתייחס לעקיצות נגדו, על החלטותיו בעניין יועצי לשכת נתניהו.

יחידת לה"ב מקבלת שירות מבית המשפט 24/7 ואתם מבקשים שיהיה שופט שילווה את החקירה מההתחלה ועד הסוף, זה גם מעוגן בנוהל של המחוז. לא ייתכן שכל פעם אני אזרוק אתכם לשופט.