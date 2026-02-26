תפנית דרמטית בתהליך איחוד הרשויות בשומרון: "אין בסיס חוקי"

תפנית דרמטית בתהליך איחוד שער שומרון ואלקנה, משרד הפנים קיבל חוות דעת של שער שומרון והורה להקפיא את התהליך עד לגיבוש מתווה שוויוני

תהליך איחוד הרשויות בין אלקנה לשער שומרון, עליו פרסמנו בסרוגים, קיבל תפנית דרמטית. משרד הפנים קיבל חוות דעת משפטית חדשה שהוגשה מטעם מועצת שער שומרון והקפיאה עד ל-3.8 את הדיונים עד לגיבוש מתווה חדש.

על פי ההחלטה החדשה , המבנה הארגוני חייב להיות מסודר לפני המשך הדיונים. בנוסף אבי רואה יו"ר המועצה של שער שומרון, שמונה לארבע שנים אמור לסיים את תפקידו ביוני הקרוב, ואם האיחוד לא יתקדם בזמן משרד הפנים יצטרך להודיע על הליכה לבחירות.

לפי חוות הדעת, המודל שקודם עד כה מייצר עדיפות אוטומטית לעובדי אלקנה, בעוד עובדי שער שומרון נדרשים לעמוד לבחינה פרטנית או לעמוד בפני פיטורים.

סכנה ישירה לאיכות החיים ביישובים

במועצת שער שומרון זועמים על התחושה ש"אלקנה בולעת את שער שומרון", וטוענים כי לא ייתכן ששיוך רשותי יהווה קריטריון לקביעת עתידו המקצועי של עובד. מדובר במצב חריג במיוחד, שכן שער שומרון היא הרשות הגדולה יותר מבחינת מספר תושבים ועובדים, אך אלקנה הוגדרה כ"רשות הקולטת" בשל מצבה הכלכלי של שער שומרון.

שער שומרון צילום: יוסי זליגר

גורמים המעורבים במאבק מזהירים כי המתווה הנוכחי אינו רק סוגיה תעסוקתית, אלא סכנה ישירה לאיכות החיים ביישובים. פגיעה במחלקות שלמות, צמצום תקנים או מעבר גורף למיקור חוץ יפגעו מיידית בשירותי החינוך, הדת, הניקיון והתחזוקה. חוות הדעת המשפטית קובעת באופן ברור כי כל ניסיון לייצר הגנה מובנית לקבוצת עובדים אחת על פני השנייה הוא בלתי סביר באופן קיצוני ועלול להיפסל משפטית.

בשער שומרון מבהירים: המטרה לא לעצור את התהליך

בשער שומרון מבהירים כי המטרה אינה לתקוע את האיחוד, אלא להבטיח שהוא יתבצע על בסיס מקצועי ושוויוני, ללא החלטות שרירותיות וצעדים בלתי הפיכים שיפגעו בעובדים ובתושבים כאחד.

שער שומרון (10,000 תושבים) הוקמה בשנת 2022 מאיחוד של היישובים שערי תקווה ועץ אפרים. היא מקיפה את אלקנה (5,000) תושבים. לפני כחצי שנה משרד הפנים המליץ לאחד ביניהם. מועצה מקומית סמוכה נוספת, אורנית נמצאת בתהליכי שיקום כלכלי ולכן כרגע לא מצטרפת לאיחוד.

השלטים שמובילים לשער שומרון ואלקנה צילום: יוסי זליגר

שער שומרון (10,000 תושבים) הוקמה בשנת 2022 מאיחוד של היישובים שערי תקווה ועץ אפרים. היא מקיפה את אלקנה (5,000) תושבים. לפני כחצי שנה משרד הפנים המליץ לאחד ביניהם. מועצה מקומית סמוכה נוספת, אורנית נמצאת בתהליכי שיקום כלכלי ולכן כרגע לא מצטרפת לאיחוד.