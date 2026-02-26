טראמפ איבד סבלנות וקבע: בלי התנאים האלה לעסקה, תהיה תקיפה

בארצות הברית מדווחים מפי מקורבים לבית הלבן כי הנשיא טראמפ הציב תנאי סף לעסקה, שאם לא יעמדו בהם תצא לדרך תקיפה באיראן

התקשורת האמריקאית מדווחת כי גורמים בכירים בבית הלבן, יודעי דבר בקשר לדיונים וההחלטות המתגבשות בקשר לאיראן, סיכמו יחד עם הנשיא על תנאי סף מינימום לעסקה עם איראן, שבלעדיהם 'יפתחו שערי הגהנום'.

על פי דיווחו של ה-WSJ, הנחשב בעל מקורות מוצקים בוושינגטון ובבית הלבן, טראמפ דורש מאיראן לפרק לאלתר את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן. בנוסף לכך, יהיה עליהם להעביר את מאגרי האורניום המועשר בו הם מחזיקים לידיי ארה"ב.

תנאים אלה קובעים גם איסור העשרה נצחי בשטחי המדינה, למעט אפשרות מינורית להעשרה במסגרת הכנת תרופות סרטן וטיפולי קרינה נוספים.

בתמורה לצעדים אלה צפויה איראן לזכות בהקלה מצומצמת מאוד במשטר הסנקציות המוטל עליה, ולא הרבה מעבר, כאשר נראה שמירב ההישגים האיראנים בהסכם יהיו במסגרת לחמוק מתקיפה אמריקאית.

קווי סף אלה נחשבים נרחבים יותר ממה שדווח בימים האחרונים, אז נטען כי הבית הלבן דורש רק הגבלת העשרה למשך עשור, וקשה לראות כיצד טהראן תוכל להסכים להם.

דוברות משרד החוץ הגיבה בפליאה יחסית לדיווחים, וטענה כי: "גורמים אמריקנים מספקים הצהרות נוגדות, מקווים לראות רצינות בשולחן המו"מ, בהמשך הערב".