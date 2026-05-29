טראמפ בהודעה דרמטית: נחליט מיד אם יש הסכם עם איראן

הנשיא טראמפ יצא בהודעה דרמטית לקראת הסופ"ש, בה חשף את תנאי ההסכם המתגבש בין איראן וארצות הברית, והודיע כי יקיים מיד פגישה סופית בחדר המצב של הבית הלבן, בה יחליט אם להסכים לעסקה עם איראן באופן סופי.

טראמפ פרסם את הדברים כהרגלו בהודעה ברשת החברתית Truth social בבעלותו, בה הציג את הדברים באופן ישיר ולא מתפשר, ראשית הוא הציג את הקווים האדומים שאיראן חייבת לקבל ואת תנאי העסקה שנמצאים על שולחן המשא ומתן: "איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה ברשותה נשק גרעיני או פצצה גרעינית. מצר הורמוז חייב להיפתח באופן מיידי, ללא אגרות, לתנועת שיט בלתי מוגבלת בשני הכיוונים. כל מוקשים ימיים (פצצות), אם ישנם, ינוטרלו (הסרנו, באמצעות פיצוץ, מוקשים רבים מסוג זה בעזרת שולי המוקשים התת-ימיים המעולים שלנו. איראן תשלים את ההסרה ו/או הפיצוץ המיידי של כל המוקשים שנותרו, שלא יהיו רבים!)".

הנשיא המשיך ותיאר בחגיגיות את אחד ההישגים הצפויים של ההסכם, שחרור מכליות הנפט הכלואות במפרץ: "ספינות שנתקעו במצר בשל המצור הימי המדהים וחסר התקדים שלנו, שיוסר כעת, יכולות להתחיל בתהליך של "חזרה הביתה!" מסרו דש חם (HELLO) לנשותיכם, בעליכם, הוריכם ומשפחותיכם ממני, הנשיא האהוב עליכם!".

והמשיך ותיאר את תנאי העסקה המתגבשים: "החומר המועשר, המכונה לעיתים "אבק גרעיני", אשר קבור עמוק מתחת לאדמה כשמעליו הרים שקרסו למעשה – כתוצאה מתקיפת מפציצי ה-B2 העוצמתיים שלנו לפני 11 חודשים – ייחשף על ידי ארצות הברית (אשר מוסכם כי היא המדינה היחידה, יחד עם סין, בעלת היכולת המכנית לעשות זאת!), בתיאום ובשיתוף פעולה הדוק עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, בתוספת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ויושמד. כספים לא יועברו, עד להודעה חדשה".

טראמפ הסביר כי מעבר לתנאים אלה, תנאים רבים אחרים כבר גובשו והוסכמו על ידי הצדדים בתהליך המו"מ: "סעיפים אחרים, בעלי חשיבות פחותה בהרבה, כבר הוסכמו". וחשף כי תתקיים תוך זמן קצר פגישה דרמטית בה יולט גורל המערכה, והאם ההסכם ייתקבל: "אני אפגש כעת בחדר המצב כדי לקבל החלטה סופית. תודה לכם על תשומת הלב לעניין זה!".



