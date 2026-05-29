בגלל מצעד ישראל: בכירים בעיריית ניו יורק במרד נגד ממדאני

לאחר שהודיע שישבור מסורת של מעל ל-60 שנים ויהיה ראש העיר הראשון שלא ישתתף במצעד התמיכה לישראל המסורתי של ניו יורק או ישלח נציג מטעמו, ממדאני מתמודד עם מרד בקרב בכירי העירייה

ראש עיריית ניו יורק המוסלמי, זוהראן ממדאני, הודיע לאחרונה כי ישבור מסורת של עשרות שנים ויהיה ראש עיריית ניו יורק הראשון שלא ישתתף במצעד ישראל המסורתי של העיר, לאחר עשורים של השתתפות על ידי כל דמויות העירייה הבכירות. כעת גורמים מתוך לשכתו ובכירים נוספים יוצאים נגדו במרד גלוי.

ממדאני, נבחר לפני מספר חודשים לראשות עיריית ניו יורק בתור מועמד שמאל קיצוני שכבש את המפלגה הדמוקרטית, ממדאני בידל את עצמו משאר המועמדים על ידי גישה סמי-קומוניסטית לכלכלה וסלידה מובהקת מישראל, לאורך מרוצו לעירייה סירב להכיר בחמאס כארגון טרור או לומר כי לישראל יש זכות קיום, ואפילו ניטרל את כוח המשימה ללחימה באנטישמיות לאחר שנבחר.

כעת שבר ממדאני טאבו נוסף כשהודיע לפני ימים כי יהיה ראש העיר הראשון מזה עשורים שלא ישתתף במצעד המסורתי לתמיכה בישראל של העיר ניו יורק, מהלך ששובר מסורת ארוכת ימים של ניטרליות פוליטית מטעם המצעד.

בעקבות ההחלטה השנויה במחלוקת, מתמודד כעת ממדאני עם מרד בשורותיו, גורמים בכירים הגיבו בזעם להחלטתו והסבירו כי מדובר בשימוש באירוע מסורתי שנמצא בקונצנזוס ארוך שנים למען סערה פוליטית, והסבירו כי ההחלטה רק תקצין את דאגות היהודים בעיר.

כעת, ג'סיקה טיש, מפקדת המשטרה שמינה לפני שבועות, יוצאת באופן בוטה נגד החלטתו של ממדאני, והודיעה כי תשתתף בעצמה במצעד גם אם ממדאני יחרים אותו, בשיחה עם כתבים הודיעה מפקדת משטרת העיר אותה מינה לפני חודשים בודדים, יצאה נגדו בגלוי: "זו החלטתו של ראש העיר שלא לצעוד, וזו ההחלטה שלי לצעוד בגאווה" הודיעה בנחרצות.

טיש עצמה היא יהודיה, ומונתה ככל הנראה כדמות שתפייס את הקהילה היהודית, אך התנהלותו של ממדאני גרמה ליותר ויותר חשדות בקרב הקהילות היהודיות של העיר, וגררה אותו ואת טיש להתנגשויות מאחורי הקלעים, שכעת הופכות לפומביות.