דרמה בשמי בנימין: צה"ל פתח באש לעבר מטוס נוסעים

בעקבות דיווחי תושבים על רחפנים בשמי בנימין, לוחמים פתחו באש לעבר נקודת אור באוויר שהתבררה כמטוס נוסעים אזרחי

אירוע חריג שכמעט והסתיים באסון כבד, התרחש אמש (חמישי) בגזרת בנימין. כוח צה"ל הפועל באזור היישוב בית אל ביצע ירי חי לעבר מטוס נוסעים אזרחי בעודו באוויר, וזאת לאחר שסבר בטעות כי מדובר ברחפן נפץ עוין שחודר לשמי היישוב.

הדרמה החלה לאחר שתושבים באזור בית אל דיווחו לכוחות הצבא על זיהוי של ארבעה רחפנים החגים בשמי הגזרה. ברקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והתקריות הנשנות של פגיעות רחפני נפץ קטלניים בגבול לבנון, בצה"ל התייחסו לדיווח ברצינות רבה והקפיצו כוחות למקום.

הלוחמים בשטח פתחו בסריקות נרחבות במרחב, ומשסברו כי הבחינו באחד מאותם רחפנים מדווחים, פתחו באש חיה לעבר נקודת אור בולטת שנראתה באוויר. בעקבות המתרחש והירי שנשמע היטב, במועצה המקומית בחרו שלא לקחת סיכון ועדכנו את התושבים על "חשד לאירוע ביטחוני" המתנהל בתוך הגזרה.

מטוסים בגובה 1,500 מטרים

בתום הפעילות המבצעית והבדיקות הטכנולוגיות שנערכו במקביל, נשלל לחלוטין החשד לחדירת כלי טיס עוין או רחפנים, ואז גם התברר גודל הטעות המבצעית בשטח.

מבדיקת נסיבות האירוע עלה כי במהלך הלילה הוסט מזרחה מסלול הנחיתה הרגיל של נמל התעופה בן גוריון. כתוצאה מכך, מטוסי נוסעים אזרחיים שנערכו באותה שעה לנחיתה בנתב"ג חלפו בנתיב חריג, במרחק של כארבעה קילומטרים בלבד מהיישוב בית אל ובגובה של כ-1,500 מטרים מעל פני הקרקע.

אורות המטוסים הגדולים שחלפו בגובה נמוך יחסית, בשילוב הדיווחים המוקדמים על רחפנים, הם שהטעו את הלוחמים בשטח וגרמו להם לפתוח בירי מסוכן לעבר מטוס הנוסעים. האירוע החריג נמצא כעת בתחקיר מעמיק של גורמי הביטחון ורשות התעופה האזרחית.