האם השכולה שברה את ידה מהבשורה - וקמה לשמח כלה

סיפור המצמרר מאחורי הגבס של נירית ראוכברגר, ששכלה את בנה שילה ז"ל ב-7.10: כששמעה על נפילת השכן, סרן איתמר ספיר ז"ל, מעדה מכאב ונחבלה. למרות הפציעה, היא הקימה מאפס חתונה לחייל בודד במצפה לזכר בנה. השר ברקת הצדיע: "מתוך השכול בוחרת בחיים"

מאחורי תמונתה של נירית ראוכברגר, תושבת היישוב עלי שבבנימין ואמו של סגן שילה ראוכברגר ז"ל – קצין גולני שנפל בגבורה ב-7 באוקטובר – מסתתר סיפור שכול כואב ומעורר השראה כאחד. בתמונה נראית נירית כשידה נתונה בגבס טרי – שבר שנראה כמו פציעה יבשה, אך הסיבה האמיתית מאחוריו מצמררת.

האירוע התרחש לפני כשבועיים, כאשר לנירית נודע על נפילתו בקרב של תושב נוסף מהיישוב, סרן איתמר ספיר ז"ל. מששמעה את הבשורה המרה, מעדה נירית מעוצמת הכאב וההלם, ונחבלה קשות בידה. אלא שלמרות השבר הפיזי והנפשי העמוק, היא בחרה לקום מיד: בידה השנייה והבריאה, ארגנה מאפס וחיבקה כלה צעירה, שנישאה לחייל בודד שתושבי השכונה אימצו אל ליבם.

החתונה המרגשת כולה הוקמה והתקיימה במצפה המרהיב שהוקם ביישוב לזכר בנה המנוח של נירית, שילה ז"ל. האירוע הבלתי נתפס הזה התרחש באותן שעות ממש שבהן התקיימה, במרחק של כמה רחובות בלבד משם, השבעה הכואבת על סרן איתמר ספיר ז"ל. תושבי היישוב עלי מצאו את עצמם מדלגים באותו הערב בין בית האבלים הסמוך, ניגבו את הדמעות, ומשם צעדו ישירות אל המצפה כדי לרקוד ולשמח את החתן והכלה.

מי שהביא הבוקר (שישי) את הסיפור המרגש אל האור ברשתות החברתיות, כמחווה והצדעה לגבורת תושבי עלי, הוא שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת. ברקת הגדיר את המעבר המצמרר הזה, בין יגון תהומי לשמחה טהורה, כתמצית תעצומות הנפש של הקהילה.

השר ברקת ביקש בדבריו להצדיע לתושבי היישוב עלי, ששכל מאז פרוץ המלחמה 11 מטובי בניו, זאת לצד עשרות חללים נוספים מקרב בוגרי מוסדות העלי של ישיבת 'בני דוד'. "זו קהילה שמקדשת תורה וצבא בצורה המזוקקת ביותר", חתם ברקת את דברי השבח שלו, "ומתוך השכול היא בוחרת תמיד בנתינה ובחיים. זוהי גבורה יהודית וישראלית במיטבה".