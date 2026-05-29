הרב ניר בן ארצי באזהרה דחופה: "תהיו ערניים"

בצל האיומים והמתיחות הביטחונית המתמשכת, הרב ניר בן ארצי פרסם מסר דחוף לעם ישראל, ובו הוא קורא להגברת הדריכות והמוכנות בכל רחבי המדינה מפני מהלכים פתאומיים של האויב.

בסרטון קצר שהופץ ברשתות החברתיות תחת הכותרת "איראן רוצה לתקוף אותנו בהפתעה", פנה הרב ניר בן ארצי לצופים והדגיש את נחיצותה של ערנות עילאית בעת הזו. "עכשיו מדינת ישראל צריכה להיות בכוננות גבוהה מאוד, גבוהה מאוד", התריע הרב בפתח דבריו.

בהמשך המסר, מיקד הרב את מקור האיום המרכזי וקרא לגורמי הביטחון ולאזרחים שלא להקל ראש בתרחישי פתע. "ישראל צריכה להיות בכוננות גבוהה מאוד ולהיות עירניים שאיראן לא תתקוף אותנו בהפתעה", הסביר. את דבריו חתם הרב באזהרה ממוקדת: "איראן רוצה לתקוף אותנו בהפתעה בקיצור".