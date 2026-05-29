המשטרה בהבהרה למעצר החרדים: "לא מדובר בעריקים"

לאחר מספר התנגשויות בין המשטרה בין המשטרה והחרדים על רקע ההחלטה לבצע אכיפה נגד עריקים חרדים, המשטרה פרסמה הבהרה למעצר שלושה צעירים חרדים בלוד שעורר סערה

המשבר סביב שירות החרדים מתרחב גם לחזית האכיפה המשטרתית, לאחר שהחליטו בצמרת המשטרה להתחיל בפעולות אכיפה כנגד עריקים חרדים, והתנגשויות במספר מקרים בימים ובשעות האחרונות, המשטרה מפרסמת הבהרה בקשר למעצר שלושה חרדים שעורר סערה והפגנות.

מוקדם יותר היום, נעצרו שלושה צעירים חרדים בעיר לוד ונלקחו לחקירה בתחנת המשטרה, הקהילה החרדית המקומית וקבוצות נוספות סערו וקיימו הפגנות במוקדים סביב התחנה, אך משטרת ישראל מכחישה כלל כי מדובר במעצר עריקים, ונמסא מטעם דוברות המשטרה כי: "לא מדובר בעריקים, מדובר בשלושה נערים בני 15 שעוכבו אחרי שעשו גרפיטי על הקיר, עוכבו וקיבלו זימון לחקירה במחלק הנוער ושוחררו".

מקרה נוסף בו צעיר חרדי שהגיע להגיש תלונה בתחנת משטרה עוכב בעקבות תיוגו כעריק במערכות המשטרתיות, הדבר עורר סערה בפנים ומחוץ לקהילה החרדית, בעקבות החשש שמהלכים כאלה יגרמו לקורבנות פשעים להימנע מהגשת תלונה במקרי פשיעה ופגיעה מחשש למעצרם.

המקרה הגיע עד לשולחנו של המפכ"ל, שהורה על בדיקתו לעומק, ומטעמו נמסר: "מפכ״ל המשטרה הורה לבדוק את נסיבות עיכובו, יובהר כי אין כל שינוי בהנחיית המפכ״ל, שלפיה מי שמגיע להגיש תלונה במשטרה, או פונה לעזרת המשטרה, לא יעוכב בשל היותו עריק, הנחיה זו נועדה לאפשר לציבור החרדי הרחב לפנות למשטרת ישראל ולערב אותה באירועים המחייבים טיפול משטרתי, ללא כל חשש".

בנוסף גורמים במערכת האכיפה הודיעו כי הצעיר החרדי שוחרר ממעצר.