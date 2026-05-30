אחרי סופ"ש נעים; זה מה שיקרה השבוע. תחזית מזג אוויר

הקיץ כבר כאן אבל החום הגדול עדיין מחכה: מזג האוויר בימים הקרובים יהיה נוח ויציב, עם טמפרטורות סביב הממוצע העונתי. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע יהיה נוח ורגיל לחלוטין לעונה, ללא תהפוכות קיצוניות או גלי חום משמעותיים באופק.

מחר, יום ראשון (31.05), השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, שתהיה מורגשת בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים, והן תהיינה קרובות לממוצע הרגיל לתקופה זו.

ביום שני (01.06), עם כניסתו של חודש יוני, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בגובה גבוה ובינוני. מבחינת עומס החום, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, וימשיכו להיות קרובות לממוצע העונתי.

ביום שלישי (02.06) השמיים יתבהרו ויהיה נאה, כאשר הטמפרטורות יוסיפו להיות קרובות לממוצע לתקופה.

ביום רביעי (03.06) יוסיף להיות נאה, אך תורגש התחממות קלה, כאשר מדדי הטמפרטורות ינועו סביב הממוצע לעונה.

ביום חמישי (04.06) מגמה זו תיעצר ולא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.