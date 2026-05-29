"זו כבר לא אותה דיאן": דיאן שוורץ מדברת על החזרה לריאליטי

בריאיון לסרוגים, דיאן שוורץ מדברת על החזרה לעולם הריאליטי אחרי התקופה הסוערת שעברה מאז האח הגדול, מסבירה למה הפעם היא מגיעה ממקום אחר לגמרי - וחושפת את החיבור המיידי עם לוטם מדמוני, שאותו ממש קיוותה לקבל כפרטנר. לצד זה, השניים מדברים גם על "דיאן האמיתית" שהקהל עומד להכיר על הרחבה

אחרי שהפכה לאחת הדמויות הכי מדוברות שיצאו מ-האח הגדול, דיאן שוורץ חוזרת עכשיו שוב לפריים טיים - אבל הפעם ממקום אחר לגמרי.

בריאיון לסרוגים היא מדברת על החזרה לעולם הריאליטי אחרי התקופה הסוערת שעברה, מסבירה למה "רוקדים עם כוכבים" מרגיש לה כמו התחלה חדשה - וחושפת את החיבור המיידי עם לוטם מדמוני, שהתפללה לקבל דווקא אותו כפרטנר.

"זה מסע חדש"

נשאלה דיאן איך זה מרגיש לחזור שוב לעולם הריאליטי, אחרי התקופה הלא פשוטה שעברה מאז "האח הגדול" - והאם בכלל חששה להיכנס שוב לחשיפה כזאת. "עבר הרבה מים בנהר", אמרה. "זה כבר לא אותה סיטואציה. זה מסע חדש, זה לא המשך של זה".

לדבריה, הפעם היא מגיעה הרבה יותר משוחררת. "באנו לרקוד ולעשות כיף", סיפרה. "זה אחרת מלהיות סגור בבית".

"חודש התפללתי לקבל את לוטם"

לצד דיאן עומד העונה לוטם מדמוני, שנחשב לאחד הרקדנים הבולטים והמצליחים בתוכנית בשנים האחרונות. מדמוני כבר רקד בעבר עם ניבר מדר, מאיה קיי ו-רוני דלומי, ובשתי העונות האחרונות הצליח להגיע עד לגמר.

השניים סיפרו על חיבור מיידי כבר מהרגע הראשון. "בטירוף", סיפרו על המפגש הראשון. "צרחות, קפיצות, מה לא היה שם".

דיאן שוורץ הודתה שהיא ממש קיוותה לקבל דווקא את לוטם מדמוני. "אולי חודש התפללתי לקבל את לוטם", סיפרה. "אני חושבת שהוא המורה הכי טוב שיש וידעתי שנהיה באותן אנרגיות".

לוטם מצדו הודה שגם הוא התלהב מאוד מהשידוך. "וואי איזה כיף הולך להיות", סיפר על הרגע שבו גילה שהם מצוותים יחד.

דיאן ולוטם צילום: אורטל דהן זיו

"אנחנו מביאים את דיאן האמיתית"

למרות שדיאן מודה שהריקוד עדיין מאוד מאתגר עבורה, לוטם בטוח שהקהל הולך לראות ממנה צד אחר לגמרי. "אנחנו מכינים את דיאן אחרת", סיפר. "אנחנו מביאים את דיאן האמיתית".

לדבריו, דרך הריקודים הקהל יכיר צדדים עמוקים ומרגשים יותר שלה. "אני קורא לזה הסיפור של דיאן", אמר. "היא תביא ריקודים שיחשפו את הדמות המעניינת והמדהימה הזאת".

דיאן עצמה מודה שכרגע הכול עדיין קשה ומאתגר, אבל לוטם בטוח שבקרוב היא כבר תתאהב בזה לגמרי. "זה כמו חיידק", אמר. "אנשים לא עוזבים את זה אחרי".

"אין מתכון לסאונדים"

אחרי שהפכה בעצמה לאחת הדמויות הכי מצוטטות ומדוברות שיצאו מהאח הגדול, דיאן נשאלה איך עושים "סאונדים טובים" - אותם משפטים שהופכים לוויראליים ונשארים ברשת הרבה אחרי שהתוכנית נגמרת.

אבל מבחינת דיאן שוורץ, אין לזה נוסחה. "אין לי טיפים", אמרה. "זה לא מתכון, זה לא עוגה, זה לא חלה לשבת".

לדבריה, דווקא כשמנסים בכוח לייצר רגעים או משפטים שיתפסו - זה בדרך כלל פחות עובד. "פשוט תהיו מי שאתם", סיכמה.