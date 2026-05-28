מזג אוויר חריג; זה היום בו הכל יתהפך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות קר מהרגיל לעונה. זה היום בו הכל יתהפך והקיץ יחזור. תחזית מזג אוויר

הקיץ הישראלי המוכר עוד לא כאן במלוא עוצמו, וסוף השבוע הקרוב צפוי להמשיך את המגמה הנוחה והקרירה יחסית של הימים האחרונים. על פי תחזית מזג אוויר המעודכנת, הימים הקרובים יאופיינו בטמפרטורות נוחות, כאשר רק לקראת אמצע השבוע הבא נחזור לממוצע השנתי הרגיל.

יום שישי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהממוצע לתקופה, כאשר הצינון יורגש בעיקר באזורי ההרים. תושבי הצפון צריכים לקחת בחשבון כי עד לשעות הצהריים ייתכן טפטוף ואף גשם מקומי קל.

יום שבת: במהלך השבת המגמה תהיה דומה עם מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יוסיפו להיות מעט נמוכות מהממוצע האופייני לסוף חודש מאי.

שינוי מגמה בתחילת השבוע

יום ראשון: שבוע המשחקים החדש ייפתח עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, אך הפעם המעלות כבר יהיו קרובות לממוצע לתקופה וייעשה חם יותר.

יום שני: לא צפוי שינוי ניכר בנתוני מזג האוויר, והוא יישאר יציב, בהיר ונוח יחסית.

יום שלישי: המגמה החמה תתחזק מעט. השמיים יהיו מעוננים חלקית בעננות גבוהה ובינונית, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר יחזרו להיות רגילות לחלוטין לעונה עם פתחו של חודש יוני.