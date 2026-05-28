הנקודה האדומה: מה הסיבה האמיתית שאוריך יועמד לדין?

מה קרה ליונתן שטיפס על עץ גבוה מדי • מי היעד הבא של היועמש"ית • ומי יציל את הביביסטים?

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.







יונתן הקטן, רץ בבוקר לעשות שליחות בשביל ראש ממשלה גדול.

הוא טיפס על עץ ורק השם יודע מה הוא חיפש שם.

אוי ואבוי ליונתן, היועמשי"ת בעקבותיו.

הוא יועמד לדין בגין הדלפה ופגיעה בביטחון המדינה.

ומה יש ליונתן להגיד על זה? קצר ולעניין: קטע שהיועמ"שית ויתרה לי על הוצאה להורג

עורכי הדין שלו היו קצת יותר רציניים וטענו שהתיק מגוחך מהיסוד ויסגר בלי הרשעה.



אז מה למדנו מפרשת אוריך והבילד?

שקל מאד לעשות בילד-אפ לסיפור שנופח מעבר לגבולות המדינה,

ולפחות לטענת הפרקליטים הסיבה העיקרית להאשמת אוריך היא כי הוא ביביסט.

רגע אחד, לפי הטיעון הזה אפשר להעמיד חצי מדינה.



ואולי זה הצעד הבא של היועמשי"ית, ואם כן- מי הפרקליטה מטעם ההגנה?

או טלי גוטליב! ביבי צריך את העזרה שלך דחוף!





הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!