שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, פרסמה היום (שישי) תגובה חריפה בעקבות ההחלטה בעניין כתב האישום נגד יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. ברסלר צירפה לתגובתה פוסט שכתבה לפני כחודש וחצי, ובו חמש עובדות שלטענתה "כל אזרח ישראלי צריך לדעת".

"חוזרת על חמש עובדות. לא מחשבות, לא תהיות. עובדות", כתבה ברסלר בפתח דבריה, והוסיפה כי "גם היום, על העובדות האלה אין מחלוקת. זה עוד לפני כתב האישום שעל הגשתו הוחלט היום".

חמש העובדות שברסלר מציגה

ברשימה שפרסמה, מונה ברסלר חמש נקודות מרכזיות שלטענתה מהוות תמונת מצב מדאיגה:

ראשית, לטענתה, "נתניהו וסמוטריץ' בנו את החמאס כנכס". שנית, היא טוענת כי "נתניהו העביר לחמאס מאות מליוני דולרים קטארים לאורך שנים גם אחרי שידע שהכסף משמש להעצמת הטרור".

שלישית, ברסלר מציינת כי "חמאס טבח, אנס, רצח בנו עם ציוד מתקדם ומתוך מנהרות שנרכשו בכסף שנתניהו העביר לו לאורך שנים". רביעית, היא מוסיפה כי "היועצים הקרובים ביותר של נתניהו קבלו גם הם, כמו חמאס, כסף מקטאר לטובת הינדוס התודעה של אזרחי ישראל. גם אחרי הטבח".

חמישית ולבסוף, ברסלר מדגישה: "גם היום, נתניהו לא מפטר את יועציו ומתעקש להשאיר אותם בלשכה".

יונתן אוריך ואלי פלדשטיין (נעם ריבקין פנטון ויהושוע יוסף, פלאש 90)

"חשש אמיתי לשיקולי שרידות אישיים"

בסיום רשימת העובדות, מסכמת ברסלר: "חמש עובדות דרכן צריך כל אזרח ישראלי להתבונן על המציאות. קיים חשד, אמיתי ולא בילתי מבוסס, שהחלטות הרות גורל מתקבלות מתוך שיקולי שרידות אישיים ולא מתוך דאגה לבטחון המדינה ואזרחיה".

התגובה מגיעה על רקע ההתפתחויות האחרונות בפרשת יועצי ראש הממשלה, ובמיוחד בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך.