סיון רהב מאיר בתגובה ראשונה לסערה סביבה

עידן הבינה המלאכותית מביא עימו לא מעט אתגרים וסכנות, ואחת המטרידות שבהן היא תופעת ה"דיפ-פייק" – זיוף מתוחכם של סרטוני וידאו ותמונות שנראים אמיתיים לחלוטין. העיתונאית ואשת התקשורת סיון רהב מאיר פרסמה היום (חמישי) אזהרה דחופה לגולשים ברשתות החברתיות, לאחר שגילתה כי דמותה משמשת להונאה פרסומית המונית.

רהב מאיר שיתפה כי במהלך הימים האחרונים הוצפה בפניות מצד עוקבים מודאגים. "עשרות אנשים פנו אליי השבוע כי ראו את ה'פרסומת' הזו, אז אני מבהירה: מדובר בפייק. זיוף", כתבה העיתונאית והביעה דאגה עמוקה מהעובדה שהיו כאלו שאף נפלו בפח: "היו אנשים שאפילו שילמו ורכשו את ה'תרופה'".

דמויות מוכרות בשירות ההונאה

לדבריה של רהב מאיר, היא אינה הדמות הציבורית היחידה ששמה ופניה נגנבו לצורך הקידום המזויף של אותם חומרים רפואיים, אלא מדובר ברשת רחבה של דמויות מוכרות מתחומי הרפואה, התרבות והאקטואליה בישראל.

"זו פרסומת שבה 'משתתפים' גם ד"ר דרור דיקר, מירי נבו, אתי אנקרי, מרים פרץ ועוד דמויות שלא באמת ממליצות על שום תרופה במציאות", הסבירה רהב מאיר והתייחסה לקלות שבה ניתן להטעות את הציבור כיום. "הכל מזויף ונעשה ב-AI. עידן חדש ומעורר מחשבה. שימו לב".

בסיום דבריה, פנתה העיתונאית אל עוקביה והציעה להם אלטרנטיבה מבוססת ואמינה אל מול גל הזיופים שמציף את הרשתות. "למה להסתפק בפייק? מוזמנים להמשיך לעקוב כאן בדף ולשתף את התוכן האמיתי, שאני כותבת כל בוקר, על הפרשה ועל החיים", חתמה ואיחלה: "בשורות (אמיתיות) טובות".