לא מפסיק ליפול: שער הדולר ממשיך להתרסק

המספרים הדרמטיים בשוק המטבעות הבינלאומיים ממשיכים לשבור תחזיות מומחים ולהגיע למספרים שלא נראה מזה עשורים, שער הדולר נפל גם היום וכך גם היורו, ביחס לשקל המתחזק.

הדולר היציג רשם ירידה נוספת של 0.21%, ושערו נקבע על רמה נמוכה במיוחד של 2.834 שקלים, האירו היציג ספג חבטה כואבת עוד יותר, כשצנח ב-0.49% ונסגר על שער יציג של 3.289 שקלים.

מדובר במספרים שלא נראו מזה עשורים, וכאלה שממשיכים ליפול מידי יום. לצרכן הישראלי מדובר בחדשות טובות בסך הכל, הכסף בכיסו של כל ישראל תופח ביחס לשווקים הבינלאומיים, אך גם הדבר מעמיס קשיים על תעשיות מרכזיות בכלכלה הישראלית.

בשלב זה ממשיך בנק ישראל ונמנע מניסיון התערבות ישיר בשערי המטבעות הזרים.