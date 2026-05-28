"יש לי הכל אבל אין לי כלום": הווידוי של ויקי מחתונמי

רקדנית הבטן ששודכה לעומר חושפת את המשבר שחווה רגע לפני החופה, הדרמה עם שמלת הכלה בתחנת הדלק, והתחושה המטורפת בחיבוק הראשון: "הרגשתי בטוחה"

משתתפת "חתונה ממבט ראשון", ויקי חלמי (29), הרקדנית ששודכה על המסך למתכנת עומר, שוברת שתיקה בפוסטים חשופים ומרגשים במיוחד ברשתות החברתיות. רגע אחרי שהמדינה שלמה החזיקה להם אצבעות מתחת לחופה, ויקי מחליטה לחשוף את מה שקרה מאחורי הקלעים – מהתקף החרדה הקטן בדרך לאירוע ועד לתחושות הבטן הקשות שליוו אותה לפני שהחליטה ללכת על הכל או כלום.

"שמעתי את עצמי אומרת את המשפט הזה ומשהו בבטן התהפך: 'יש לי הכל אבל אין לי כלום'", משתפת ויקי בגילוי לב על התקופה שקדמה לצילומים.



עבור ויקי, ההחלטה להשתתף בריאליטי השידוכים המצליח לא הייתה קלה, והיא הגיעה מתוך נקודת שבר עמוקה: "זו הייתה הפעם הראשונה שאמרתי בקול רם את מה שעבר לי בראש כל כך הרבה זמן. ככה הרגשתי רגע לפני שהתחלתי את המסע המשוגע הזה, ומתוך ההרגשה הזאת הגיעה גם ההחלטה להיכנס לתוכנית".

פיפי בשמלת כלה בתחנת דלק? "אפילו בחלומות שלי לא דמיינתי"

לצד הרגעים המורכבים, ויקי לא שוכחת לשמור על ההומור הייחודי שלה, ומספקת הצצה משעשעת במיוחד למה שקורה לכלה בדרך ליום חלומותיה: "מהרגע שנכנסתי לשביל כל רעשי הרקע נעלמו, כאילו לפני רגע לא ביקשו ממני לעשות פיפי בתחנת דלק עם שמלת כלה", היא צוחקת.

למרות הלוגיסטיקה המורכבת והמתח המטורף, ויקי מספרת שהמפגש עם עומר שינה את הכל ברגע אחד: "בחיבוק הראשון שלי ושל עומר הרגשתי כאילו אנחנו מכירים חיים שלמים, ובעיקר הרגשתי בטוחה".

ויקי מבטיחה לצופים שהמסע שלה ושל עומר הולך להיות רכבת הרים רגשית, ומזהירה שאי אפשר הולך להיות משעמם. "אני מאושרת שזכיתי בהזדמנות הזאת, ואתם כנראה עומדים להכיר צדדים שלא הכרתם בי – כן, גם האנשים שהכי קרובים אליי. החלטתי ללכת עד הסוף. באמת עד הסוף". לסיום, כוכבת הריאליטי הטרייה השאירה את העוקבים עם טעם של עוד, כשהבטיחה שבפוסט הבא היא מתכוונת לחשוף את כל מה שקרה מהרגע שבו כף רגלה דרכה על שביל החופה.





