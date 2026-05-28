השירות המטאורולוגי מזהיר: "החל משבוע הבא"

השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע האחרון, ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות לאורך השבוע הבא

מזג האוויר בימים הקרובים צפוי לספק תמונת מצב קיצונית והפוכה לחלוטין בין מה שקורה אצלנו בארץ לבין המתרחש ביבשת אירופה. בעוד אזרחי ישראל נהנים מבריזה קרירה ונוחה, האירופאים נאלצים להתמודד עם שרב כבד ויוצא דופן.

השירות המטאורולוגי פרסם היום (חמישי) עדכון מיוחד לפיו בימים הקרובים הטמפרטורות בארץ יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, כאשר הצינון המורגש יבלוט בעיקר באזורי ההרים. חובבי החורף ישמחו לשמוע כי מחר בבוקר אף ייתכנו טפטופים מקומיים באזור הצפון ובמישור החוף, ובהרי הצפון ינשבו רוחות ערות.

בתחילת שבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, אך החזאים מרגיעים ומציינים כי מזג האוויר יוסיף להיות נוח ורגיל לעונה, ללא עומסי חום כבדים באופק.

אירופה בוערת: "חריגות חסרת תקדים"

לעומת המצב המעודד בישראל, במרכז ובמערב אירופה התמונה שונה ומדאיגה לחלוטין. גל החום החריג לעונה, שמכה ביבשת בתקופה האחרונה, צפוי להימשך גם לאורך הימים הקרובים.

מפות מודל החיזוי ECMWF מציגות חריגות מזג אוויר קיצוניות, המראות כי במרכז ובמערב אירופה נמדדות טמפרטורות הגבוהות מהממוצע בצורה חסרת תקדים לחודש מאי. לעומת זאת, מזרח היבשת ואזור אגן הים התיכון ואצלנו, נהנים כאמור מטמפרטורות נמוכות מהרגיל.

עבור התיירים והתושבים באירופה, ההקלה צפויה להגיע רק לקראת תחילת שבוע הבא, אז תורגש ירידה מסוימת בעומס החום, בעיקר בחלקים הצפוניים יותר של היבשת, בעוד שבדרום אירופה יוסיף להיות חם מהרגיל.