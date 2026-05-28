נמצא פתרון? זו המדינה הידידותית לאיראן שתחזיק באורניום

שר החוץ הפקיסטני יגיע מחר לפגישות בבית הלבן, עם הצעה חדשה ופתרון שנוי במחלוקת לנושא פירוק האורוניום המועשר של איראן, והוצאתו מהמדינה וידיי המשטר.

על פי ההצעה שצפוי מחר להגיש שר החוץ למקבילו מרקו רוביו, האורניום המועשר ייאסף תחת פיקוח ארגונים בינלאומיים, ויועבר לידיה של סין, בעלת ברית אסטרטגית של האיראנים.

לא ברור כיצד ההצעה צפויה להתקבל בוושינגטון, במיוחד כשהנשיא טראמפ ביקר בסין רק לפני זמן קצר ונראה כי התרחשה התחממות כל שהיא ביחסים, אך סין היא אחת מהשותפות האסטרטגיות של איראן בציר המושלש איראן-רוסיה-סין, וקשה לראות כיצד היא נחשבת לגורם מפקח שניתן לסמוך עליו.

מעבר לכך, שהמהלך גם יעלה שאלות אסטרטגיות אמריקאיות ישירות, שכן סין מבצעת מהלכים להגדלת מאגרי פצצות האטום שלה העת הנוכחית, והעברת מאות קילוגרמים של אורניום מועשר ברמות גבוהות, הוא לא בהכרח פסגת השאיפות הביטחוניות של ארצות הברית.