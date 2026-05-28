יועז הנדל הודיע על חיבור למפלגה נוספת

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, חשף בראיון לעמליה דואק כי מפלגתו עומדת בפני צעד משמעותי: "בקרוב נתאחד עם תנועה נוספת". הנדל לא פירט את זהות התנועה, אך בזירה הפוליטית מעריכים כי מדובר בחבר הכנסת חילי טרופר שפרש לאחרונה מהמחנה הממלכתי.

בראיון חשף הנדל עמדות קשות בנושא השירות הצבאי והזכויות האזרחיות. "מי שבוחר לא לשרת - בוחר להיות אזרח סוג ב'", הבהיר יו"ר המילואימניקים, והוסיף: "בלי זכויות, בלי תקציבים ובלי אפשרות להיבחר לכנסת". דבריו מהווים המשך לקו שהציג במסיבת העיתונאים בה השיק את מפלגתו, שם קרא להטלת חוק גיוס מחייב לכל אזרח.

טרופר - היעד הסביר

ההערכות בזירה הפוליטית מצביעות על כך שהנדל מתכוון לחבר כוחות עם חילי טרופר, שהודיע לפני מספר ימים על פרישתו מהמחנה הממלכתי. טרופר, שנחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר ליו"ר המפלגה בני גנץ, עזב את הבית הפוליטי שלו על רקע מחלוקות פנימיות והתפרקות הגוש.

כזכור, גנץ נאלץ להתמודד בשבועות האחרונים עם גל עזיבות מהמפלגה. בנוסף לטרופר, גם חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע על פרישה, ואף ראש מטה השטח של המפלגה, שלומי יחיאב, עזב את תפקידו. גנץ עצמו הגיב לגל העזיבות בישיבת הסיעה וטען כי "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שדבקים בדרך".

המילואימניקים - כוח פוליטי חדש

מפלגת המילואימניקים הוקמה על ידי הנדל לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, מתוך מטרה להפוך את כוחם של לוחמי המילואים לכוח פרלמנטרי משמעותי. במסיבת העיתונאים בה השיק את המפלגה, הציג הנדל קו ביטחוני תקיף הכולל "העברת ההכרעה לשטח האויב" וחוק גיוס מחייב לכל אזרח.

בנוסף, הנדל קרא להקמת ממשלת אחדות ציונית שתורכב אך ורק ממפלגות יהודיות ציוניות - ללא מפלגות ערביות וללא שותפות חרדיות. "כל מי שאחראי לאסון 7 באוקטובר צריך ללכת הביתה", הבהיר, והוסיף כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את שרשרת המחדלים.