מהומות בסילוואן: 3 שוטרים נפצעו, 6 חשודים נעצרו

המשטרה עצרה 6 חשודים במעורבות באירוע אלימות ובתקיפת שוטרים בשכונת סילוואן בירושלים, אחרי שעשרות אנשים התעמתו עם השוטרים ויידו לעברם אבנים. 3 מהשוטרים נפצעו באורח קל

אירוע חריג במזרח ירושלים: שוטרים ולוחמי מג"ב הוזעקו היום (חמישי) לשכונת סילוואן שבמזרח ירושלים בעקבות דיווח על אירוע אלימות בין תושבים מקומיים. הגעת הכוחות הובילה למהומה, כששלושה שוטרים נפצעו באורח קל אחרי שהמתפרעים התעמתו איתם.

לפי הודעת המשטרה, "עם הגעת הכוחות למקום, החלו עשרות חשודים להפר את הסדר וליידות אבנים לעבר השוטרים, שהגיבו תוך שימוש באמצעים וירי באוויר, לאחר שעלה חשש לשלומם של השוטרים. כוחות המשטרה פעלו להשבת הסדר הציבורי, והשליטה באירוע".

בעקבות ההתפרעות, נעצרו 6 חשודים במעורבות בהפרות הסדר ובתקיפת השוטרים, והם הועברו לחקירה בתחנת שלם.