מעלים את הלהבות: משמרות המהפכה באיום ישיר על קיום ישראל

לאחר לילה של חילופי מהלומות בין ארצות הברית ואיראן, עכשיו גם ישראל נכנסת בין הכוונות של משמרות המהפכה, שמבהירים כי כל עוד ישראל קיימת, לא יהיה שקט

משמרות המהפכה מבהירים כי למרות הדיבורים על הסכם אזורי, ולמרות המכות שספגו, לא שינו את כוונתם האסטרטגית: להשמיד את מדינת ישראל.

בהודעה שפורסמה לאחר נזיפה אמריקאית בעקבות הפרת הפסקת האש, וגינויים ממדינות ערב על המשטר בעקבות התקיפות הליליות על כווית, יצאו משמרות המהפכה בהודעה תקיפה ששמה את האחריות ישירות על ישראל.

ממשמרות המהפכה הודיעו בתגובה לגינויים נגדם: "המזרח התיכון לעולם לא יראה שלום ונחת עד שישראל לא תהיה מושמדת, חזון טראמפ להכללת ישראל במזרח התיכון במסגרת הסכם עם איראן הוא פנטזיה שתוביל להרג, רצח וטרור".