"המערכה טרם הסתיימה": עדכון במצבו של הרב דב קוק

בשורה משמחת מהמרכז הרפואי: בסביבתו של הרב מעדכנים כי הדלקת בריאות נסוגה כמעט לחלוטין והוא החל לנשום ללא מכונות במשך רוב שעות היממה. המקורבים מספרים על תזוזות בידיו וברגליו ותגובות ללימוד התורה ליד מיטתו, אך מפצירים: "המערכה טרם הסתיימה, המשיכו לקרוע שערי שמיים"

בשורה מעודדת ומשמחת מגיעה השבוע מסביבתו של הגאון רבי דב הכהן, המאושפז במצב קשה. בהודעה רשמית שפורסמה על ידי מקורביו של הרב, נמסר כי חל מפנה חיובי משמעותי במצבו הרפואי, וכי התפילות הרבות והלבביות של אלפי עמך בית ישראל ברחבי הארץ והעולם אכן נושאות פרי ומעוררות רחמי שמיים מרובים.

לפי הדיווח הרפואי המעודכן, חל שיפור דרמטי במצבו הנשימתי של הרב, לאחר שהדלקת הקשה בריאותיו נסוגה כמעט לחלוטין. בעקבות כך, חלה פריצת דרך בטיפול והרב החל לנשום בכוחות עצמו במשך רוב שעות היממה, תוך שהוא נזקק לתמיכת חמצן בלבד ואינו תלוי לחלוטין במכונות הנשמה.

מגיב ומקשיב ללימוד התורה ליד מיטתו

צוות המקורבים הנמצאים בסמוך למיטתו של הרב מציינים בהתרגשות כי מעבר לשיפור הנשימתי, ניכרים בשטח סימני התאוששות נוירולוגיים וגופניים נוספים שלא נראו עד כה. בין היתר, נרשמו תזוזות מורגשות ומעודדות מאוד ברגליו ובידיו של הרב.

כמו כן, המקורבים מספרים כי הרב פוקח את עיניו לפרקי זמן ממושכים ומראה סימני ערנות ברורים. ניכר כי הוא מגיב למתרחש סביבו, ובפרט מגיב בצורה בולטת ועמוקה לזמני לימוד התורה וקול התורה הנשמע דרך קבע בחדר הטיפולים ליד מיטתו על ידי תלמידיו.

"המערכה הרפואית טרם הסתיימה"

למרות סימני ההתאוששות המובהקים והשמחה הגדולה בקרב התלמידים והמשפחה, בסביבתו הקרובה של הרב מבקשים לשמור על זהירות ומדגישים כי הדרך להחלמה מלאה עודנה ארוכה. לדבריהם, המערכה הרפואית על חייו ובריאותו של הרב טרם הסתיימה והוא עדיין זקוק לרחמי שמיים מרובים כדי לשוב לאיתנו הראשון.

משפחתו ומקורביו פונים שוב אל הציבור הרחב בכל אתר ואתר ומפצירים שלא להרפות, להוסיף ולקבל קבלות טובות ולהמשיך להרעיף בתפילות ובתחנונים לרפואתו השלמה, המהירה והניסית של הרב דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.