לראשונה בקולה: עליזה בלוך מתייחסת לעתידה הפוליטי

ראש עיריית בית שמש לשעבר, ד"ר עליזה בלוך, העלתה אפשרות מפתיעה בראיון שהעניקה הבוקר (ראשון) ברדיו 103FM. בלוךנשאלה האם בכוונתה להצטרף לזירה הפוליטית הארצית לקראת הבחירות הקרובות.

"אני חושבת שכל אחד צריך לבדוק איפה הוא תורם לחברה הישראלית, אני בודקת את האפשרויות", השיבה בלוך. "אהיה במקום שבו אני ארגיש שאני יכולה לייצר ישראל טובה יותר. אם ארגיש שיש כזאת אופציה - אסתער בכל הכוח. אין לנו מדינה אחרת".

שמה של בלוך עלה בשבועות האחרונים כמי שמועמדת להצטרף למספר מפלגות, ביניהן 'ביחד' של נפתלי בנט, ומפלגתו החדשה של השר לשעבר גלעד ארדן.