נתניהו בלחץ: החיבור החדש שעשוי להציל את הימין

במערכת הפוליטית כבר מתחילים לבחון מהלכים ראשוניים מאחורי הקלעים לקראת מערכת הבחירות הבאה, כאשר המטרה המרכזית בתוך גוש הימין היא מניעת אובדן מנדטים יקרים. בתקופה האחרונה נבחנת בליכוד אפשרות ממשית לחיבור פוליטי חדש ומעניין, שיחבר בין מפלגת "הציונות הדתית", בהנהגת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לבין ראש עיריית שדרות, אלון דוידי.

על פי דיווח של העיתונאי ביני אשכנזי ב'ישראל היום', המהלך נבחן במטרה ברורה למנוע "שריפת קולות" של מפלגות בגוש הימין, אשר עלולות למצוא את עצמן מתחת לאחוז החסימה ובכך לסכן את היכולת להקים קואליציה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מעוניין לשחזר את ההצלחה ולסדר את הגוש באופן מיטבי, כפי שעשה בהצלחה במהלך מערכות הבחירות הקודמות. כזכור, באותו תזמון הוביל נתניהו לחיבור הפוליטי המרכזי בין איתמר בן גביר ומפלגת "עוצמה יהודית" לבין בצלאל סמוטריץ' ו"הציונות הדתית", מהלך שהוכיח את עצמו בקלפיות והניב אז הישג משמעותי של 14 מנדטים.

בוחנים את מפת השחקנים מימין לליכוד

בשלב זה, נתניהו אינו ממהר לקבל החלטות סופיות וממתין לראות כיצד תתעצב המפה הפוליטית לקראת פתיחת הקלפיות, ומי יהיו השחקנים המרכזיים הנוספים שיכריזו על התמודדות רשמית.

כחלק מהערכות המצב הללו, נבחנות במקביל מספר אפשרויות שונות של חיבורים וצירופים פוטנציאליים, אשר יקיפו את כלל המפלגות והכוחות הפוליטיים שנמצאים מימין למפלגת הליכוד, במטרה להגיע ליום הבוחר עם גוש מגובש וחסין ככל הניתן.