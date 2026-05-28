דיווח: ארה"ב ואיראן הגיעו להסכם - ומחכים לאישור של טראמפ

ברשת Axios דווח כי ארה"ב ואיראן הגיעו לסיכום על הארכת הפסקת האש ב-60 יום ופתיחה במו"מ על תכנית הגרעין. עם זאת, בשלב זה עדיין ממתינים לאישור סופי של הנשיא דונלד טראמפ

בדרך לסיום המלחמה? ברשת Axios דווח כעת (חמישי) כי המשלחות של ארה"ב ואיראן הגיעו לסיכומים על מזכר הבנות, וכעת רק נדרש אישור סופי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לפי הדיווח, טראמפ אמר למתווכים אתמול כי הוא "רוצה כמה ימים כדי לחשוב על זה".

לפי הדיווח, הסיכום יהיה על הארכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, ופתיחת משא ומתן על תכנית הגרעין האיראנית. גורמים בבית הלבן אמרו כי מזכר ההבנות יכלול התחייבות איראנית שלא להתקדם לעבר נשק גרעיני, וכן יציין כי נושא האורניום המועשר יהיה הדבר הראשון שידונו עליו במהלך השיחות.

בתמורה, ארה"ב תתחייב לדון על הסרת הסנקציות ושחרור הנכסים המוקפאים במהלך משא ומתן. מזכר ההבנות צפוי לכלול גם התייחסות לאפשרות שתאפשר לאיראן לקבל סיוע הומניטרי באזורים שנפגעו במלחמה.

בסוגיית מיצרי הורמוז, בכיר אמריקני אמר כי מזכר ההבנות יקבע ש"לא יהיה מגבלות" על מעבר של כלי שיט דרך הנתיב הימי. לטענת הבכיר, "זה אומר שלא ייגבו עמלות, ולא יהיו איומים או הטרדות לספינות באזור". כמו כן, נטען כי איראן תתחייב להסיר את כל המוקשים מהמיצרים תוך 30 יום. בתמורה, אררה"ב תסיר את המצור הימי על איראן, אך נאמר כי "הדבר יתבצע באופן פרופורציונלי לחזרת המסחר הימי באזור".