כ"ץ: "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים בכל הזירות - ובכל מקום"

שעות אחרי ניסיון החיסול בלב ביירות, שהגיע אחרי 3 שבועות ללא תקיפות בבירת לבנון, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים כעת (חמישי) הערכת מצב רב-זירתית עם בכירי מערכת הביטחון. בדבריו הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול ככל שיידרש להסרת איומים מעל מדינת ישראל בכל הזירות - ובכל מקום".

בהערכת המצב השתתפו הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, ראש אג"ת, מפקד פקע"ר, מתפ"ש, רח"ט מבצעים, רח"ט מחקר, נציגי שב"כ ומוסד ובכירים נוספים.

כאמור, הערכת המצב מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה עוצמתית כנגד יעד בביירות - זאת אחרי תקופה ארוכה בה כוחות הצבא נמנעו מפעולה באזור. לפי ההערכות, מדובר בניסיון חיסול של בכיר חיזבאללה.

בעוד שדיווחים ראשוניים טענו כי התקיפה בוצעה בפרבר מחוץ לעיר, תיעודים מהזירה חשפו תקיפה ממוקדת בלב רובע הדאחיה של חיזבאללה בביירות. על פי ידיעות ראשוניות, ייתכן והתקיפה המדוברת הייתה ניסיון על חיו של עלי אלחיסני, מחבל בכיר בעל תפקיד כפול בחיזבאללה ובכוח קודס האיראני, האחראי הטילאות בדיוויזית האימאם חוסיין. עוד נטען כי ייתכן ויש קשר בינו לבין קמפיין הרחפנים האוויריים של חיזבאללה בשבועות האחרונים.

