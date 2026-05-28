הפסקת האש קורסת: צה"ל ביצע ניסיון חיסול בלב ביירות

חיל האוויר ביצע תקיפה אווירית כבדה בדאחיה בביירות, כאשר על פי דיווחים ייתכן ומדובר בניסיון חיסול מהאוויר של בכיר חיזבאללה עלי אלחיסני - אחראי הטילים בדיוויזית האימאם חוסיין

מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה עוצמתית כנגד יעד בעיר הבירה ביירות, לאחר תקופה ארוכה בה כוחות הצבא נמנעו מפעולה באזור, ככל הנראה כחלק מניסיון חיסול של בכיר חיזבאללה.

ללא קרדיט.

בעוד שדיווחים ראשוניים טענו כי התקיפה בוצעה בפרבר מחוץ לעיר, תיעודים מהזירה חושפים תקיפה ממוקדת בלב רובע הדאחיה של חיזבאללה בביירות, זאת לאחר שבועות ארוכים בהם נמנע צה"ל מלפעול בעיר הבירה בעקבות הפסקת האש האזורית.

ללא קרדיט.

על פי ידיעות ראשוניות, ייתכן והתקיפה המדוברת הייתה ניסיון על חיו של עלי אלחיסני, מחבל בכיר בעל תפקיד כפול בחיזבאללה ובכוח קודס האיראני, הוא אחראי הטילאות בדיוויזית האימאם חוסיין וייתכן ויש קשר בינו אל קמפיין הרחפנים האוויריים של חיזבאללה בשבועות האחרונים.