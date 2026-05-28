נתניהו על עזה: "אנחנו ב-60% מהרצועה, היעד הוא 100%"

"תם עידן הספיגה" : ראש הממשלה מסמן את רחפני הסיב כאיום אסטרטגי, חושף את התוכניות ללפיתת חמאס, ומסביר מדוע המעצמות הגדולות בעולם מחזרות אחרי הטכנולוגיה הישראלית

במהלך כנס המנהיגות "עין פרת" שהתקיים בבקעת הירדן, העניק ראש הממשלה בנימין נתניהו ריאיון עומק מיוחד ומקיף ליהונתן אדירי. בשיחה פתוחה ונוקבת, פרס נתניהו את התפיסה האסטרטגית שהובילה את ישראל לאורך חודשי הלחימה, שחזר את הרגעים הדרמטיים שבהם התעצבה המדיניות המבצעית החדשה, והציג חזון ארוך טווח המשלב עוצמה צבאית, ביצור כלכלי, הסכמים גיאופוליטיים וחדשנות טכנולוגית חסרת תקדים.

"תם עידן הספיגה" – המהפך המחשבתי בשביעי באוקטובר

נתניהו פתח את דבריו בהתייחסות לימיה הראשונים של הלחימה, ושחזר את התובנה המרכזית שעיצבה את המשך הדרך. "ביום הראשון או השני של המלחמה אמרתי למנהיגי היישובים: אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון", סיפר. ראש הממשלה הסביר כי מהרגע הראשון היה ברור שלא מדובר בעימות מקומי מול חמאס בלבד, אלא במלחמה כוללת מול הציר האיראני – ששלוחותיו פועלות כ"כפות חתול" בטהראן, בביירות, בצנעא ובעיראק.

נתניהו הדגיש כי חל שינוי יסודי ומחשבתי במדיניות הישראלית: "תם עידן הספיגה. אנחנו לא סופגים יותר. אנחנו יוצאים מד' אמותינו, שוברים את מחסום הפחד ועוברים ליוזמה, להתקפה ולתחבולה". לדבריו, המעבר ממגננה לפעילות התקפית בעוצמות ובמרחקים שלא נראו מעולם – כולל מעל שמי טהראן ותימן – הוא שהחזיר לישראל את ההרתעה והציב אותה ככוח החזק ביותר באזור.

האיום האסטרטגי החדש: רחפני סיב

אחת החשיפות המרתקות בריאיון נגעה לאופן שבו שדה הקרב משתנה לנגד עינינו. לצד המאבק המתמשך בטילים בליסטיים ובאיום הגרעין האיראני, נתניהו סיפר על סיור שערך לאחרונה בדרום לבנון, שם נחשף לרחפנים המחוברים לסיב אופטי ונושאים ראשי נפץ. "אמרתי לשר הביטחון ולרמטכ"ל – זהו איום אסטרטגי למדינה. זו מגפה עולמית שאנו רואים גם באוקראינה ורוסיה".

נתניהו שיתף כי ביקר לאחרונה בבסיס צבאי כדי לבחון מקרוב את פיתוח "המשפך" – מענה טכנולוגי מתקדם לרחפנים הללו. "כינסנו את כל המוחות האפשריים בישראל ומחוצה לה", סיפר בהתרגשות, "וראיתי שם מילואימניקים שבאים ישירות משדה הקרב עם הסטארט-אפ שלהם ומביאים פתרונות. אין לי שום ספק שנהיה המדינה הראשונה בעולם שתביא פתרון מוחלט לרחפנים האלו – גם לגבולות וגם לתוך הבית שלכם".

שלום תמורת עוצמה: הכלכלה כבסיס לכוח הצבאי

כשנשאל על המנח הגיאופוליטי החדש ועל הרחבת הבריתות (מהסכמי אברהם ועד להודו ואירופה), הציג נתניהו משוואה ברורה: בריתות פוליטיות הן מכפלות כוח, אך הן לעולם אינן נבנות על חולשה, רפיסות או ויתורים. "אם אתה חלש ומכונס בד' אמותיך, אף אחד לא יעשה איתך ברית. בריתות עושים רק כשיש לך מה להציע".

ראש הממשלה חזר לרפורמות הכלכליות שהוביל בעבר לשחרור השוק והמטבע הזר, שלדבריו הזניקו את התמ"ג הישראלי לרמות שעקפו את בריטניה, גרמניה ואיטליה. "החוזק הכלכלי הזה יצר את הבסיס לכוח הצבאי – לטנקים, למטוסים, לצוללות ולסייבר", הסביר. נתניהו הזכיר את הקשר המיוחד עם הודו, שם קיימת לדבריו "תמיכה מטורפת ואהבת ישראל ממש", וסיכם את המעמד הבינלאומי החדש של המדינה בציטוט של הוגה דעות רוסי: "ישראל היא כבר לא מעצמה אזורית, היא מעצמה עולמית קטנה".

המהפכה הבאה: בינה מלאכותית ותוכנה אישית לכל ילד

בדומה למהפכת הסייבר שהוביל לפני מעלה מעשור, נתניהו סימן את היעד הבא של ישראל: הפיכתה למובילה עולמית בתחום הבינה המלאכותית (AI). הוא התייחס להקלטת מינהלת הבינה המלאכותית בראשות תא"ל (במיל') ארז אסכל, ולאישור התקציב המשמעותי עבורה. "מהפכת ה-AI הולכת לשנות את כל העולמות שלנו, ואנחנו חייבים להיות בשלישייה או בחמישייה הפותחת בעולם".

נתניהו הציג חזון מרתק ליישום הטכנולוגיה הזו במערכת החינוך: "אנו רוצים לאפשר לכל ילד וילדה בישראל תוכנה אישית מבוססת בינה מלאכותית, שתדע לזהות את הכישרונות הייחודיים שלהם ותאפשר להם לדלג קדימה ולהשיג יכולות פנומנליות במתמטיקה, אנגלית, היסטוריה ותולדות ישראל. זה נכון בחינוך, ברפואה, בתחבורה ובוודאי שבביטחון".

"הכל מתחיל ונגמר ברוח"

את הריאיון חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחיבור שבין ההתקדמות הטכנולוגית לבין השורשים ההיסטוריים של העם היהודי. הוא הדגיש כי לצד הכלים המודרניים, המדינה חייבת להישען על יסודות איתנים: "צריך את המוח, אבל המוח בלי לב לא עושה כלום. יש לנו עוצמה רוחנית אדירה.



מי שביטל את הדור הזה וקרא לו 'דור הטיקטוק', ראה בשדה הקרב לכידות, גבורה ולחימה מדהימה שעושה רושם עצום על העולם כולו".

נתניהו שיתף כי ממש לפני הראיון פעל יחד עם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, לקידום וחיזוק של שורת יישובים בארץ. "אנחנו נחושים לפתח, ליישב ולחזק את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, את כלכלת ישראל ואת רוח ישראל. זה מתחיל ונגמר ברוח".