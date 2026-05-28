דובר צה"ל: עדכון מיוחד לציבור

מדינת ישראל ממשיכה להעמיק את המכות על ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, והנתונים הרשמיים שנחשפים הערב (חמישי) מציגים תמונה קשה מאוד עבור הארגון השיעי. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, נשא אחר הצהריים דברים מיוחדים מתוך מפקדת פיקוד הצפון, וסיפק הצצה מקיפה להישגים המבצעיים ולמספרי האבדות של האויב.

"אחר הצהריים טובים, אני נמצא כאן בפיקוד הצפון. חשוב לי להסביר מה צה״ל עושה בלבנון", פתח תא"ל דפרין את הצהרתו. "ראשית המטרה שלנו ברורה – להגן על יישובי הצפון, להרחיק את האיום, ולפגוע באופן עמוק ולהחליש את חיזבאללה לאורך זמן. אנחנו תוקפים בעוצמה כל העת, לוחמינו פועלים במרחב קו ההגנה הקדמי ומחסלים עשרות מחבלים בכל שבוע שעובר. רק מתחילת הפסקת האש, חיסלנו יותר מ-700 מחבלים בלבנון. הם מצטרפים למעל 2,500 מחבלים שחיסלנו מתחילת מבצע 'שאגת הארי'".

דובר צה"ל

המספרים נחשפים: כמה מחבלים נותרו לחיזבאללה?

בדבריו, הציג דובר צה"ל נתון מפתח דרמטי הנוגע לסד"כ (סדר הכוחות) הכולל של ארגון הטרור, וממנו עולה בבירור כי שורות הארגון הידלדלו בצורה חסרת תקדים בעקבות הפעילות המבצעית העצימה.

"ולמה זה חשוב?", הסביר דפרין את משמעות החיסולים. "זה חשוב כי חיזבאללה מונה כ-30,000 מחבלים, מתוכם כבר חיסלנו כמעט שליש מהכוח שלו". על פי נתונים אלו, המשמעות היא שבידי חיזבאללה נותרו כעת כ-20,000 מחבלים בלבד מכלל המערך המקורי שלו.

תא"ל דפרין הרחיב על הפגיעה הקשה בצמרת הפיקודית: "בימים האחרונים פגענו במפקדי גזרות ובעלי תפקידים מבצעיים – בכך הבאנו לפגיעה משמעותית ביכולות הפיקוד והשליטה של חיזבאללה. הרמטכ״ל הנחה להגביר את הפגיעה בו ולהעמיק את המכות אותן הוא חוטף. הכוחות בשטח ממשיכים להשמיד את תשתיות הטרור של חיזבאללה – זוהי פעולה עקבית ושיטתית. חיזבאללה מוכה וחבול ונמצא במלחמת הישרדות על המשך קיומו – זו המציאות בשטח. הוא משווע להפסקת אש, הוא נלחם על שרידותו".

במהלך דבריו, התייחס הדובר גם למחיר הכואב של המערכה: "הבוקר, הודענו על נפילתה של סמלת רותם ינאי זכרה לברכה. מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי, רותם פעלה עבור הלוחמים מתוך אהבה עמוקה לארץ ואמונה בצדקת הדרך. אני משתתף בצער המשפחה, אנחנו נמשיך ללוות אותה בשעתה הקשה".

המאבק ברחפנים והתמרון הנועז בשטח

חלק מרכזי מההצהרה הוקדש לאחד האתגרים הטכנולוגיים והמבצעיים הגדולים ביותר של המלחמה הנוכחית – איום כלי הטיס הבלתי מאוישים ורחפני הנפץ שמפעיל האויב.

"אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצה״ל ומחוצה לו עוסקים בכך", הדגיש תא"ל דפרין ופירט את תחומי הפעולה המרכזיים. "אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים – מאמץ הגילוי, שנועד לספק התרעה מוקדמת לכוחות ובו כבר יש התקדמות; בנוסף אנחנו משפרים את מאמץ היירוט; ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר. כפי שאמר הרמטכ"ל אתמול, אין מגבלה בהפעלת הכוח ובמשאבים כאשר מדובר על ביטחון כוחותינו וביטחון תושבינו".

הדובר תיאר את עוצמת הפעילות המשולבת של כוחות היבשה והאוויר, שמגיעים ליעדים חסרי תקדים: "גם ברגעים אלו, לוחמי צה"ל בחובה, קבע ומילואים כותשים את חיזבאללה על כלל מערכיו – לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה בכל הזירות. תוקף בכל רחבי לבנון. רק ביממה האחרונה תקפנו בצור, בביירות ובדרום לבנון בסיוע עצים לכוחות המתמרנים".

"אנחנו לא עוצרים לרגע – כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלה וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים. כוחותינו פועלים כעת במקומות שאני כמג"ד לא הצלחתי לעבור בהם ואליהם לא הצלחתי להגיע והם עושים את זה בהצלחה רבה. כל זה נועד להרחיק את האיום מיישובי הצפון", שיתף דפרין מניסיונו האישי בשטח.

בסיום דבריו פנה דובר צה"ל ישירות לאזרחים בבית, ושלח מסר של תמיכה לצד אזהרה חריפה למשטר באיראן: "תושבי הצפון, צה״ל איתכם ולמענכם כל הזמן, גם בחזית וגם בעורף. אין בעולם עוצמה שמשתווה לרוח שלכם – אתם מפגינים חוסן, אחריות ועוצמה. אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כדי להגן עליכם. כדי להרחיק את האיום וכדי לפגוע בחיזבאללה באופן עמוק ולאורך זמן – אלו המטרות הניצבות לנגד עינינו. אנחנו לא נרפה, בשום זירה, קרובה או רחוקה. צה"ל ערוך לחזור ללחימה עצימה מול משטר הטרור האיראני במידה ונדרש. אנחנו נמשיך לפעול בכל מקום במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל. זו חובתנו".