בזמן "הפסקת האש": מאות מחבלי חיזבאללה חוסלו

מכה אנושה לצמרת הפיקוד של ארגון הטרור: בתום חקר מודיעיני ורצף תקיפות עצימות בשבועיים האחרונים, צה"ל מפרסם את רשימת בכירי השטח שחוסלו בדרום לבנון. הנתונים הרשמיים של מבצע 'שאגת הארי' נחשפים: כ-2,500 מחבלים חוסלו מתחילת המבצע

דובר צה"ל חשף הערב (חמישי) את הישגי המבצע הממוקד בדרום לבנון, המציגים פגיעה קשה ומדויקת במערך הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור חיזבאללה. בתום חקר מודיעיני מעמיק ולאחר רצף תקיפות משמעותיות שבוצעו בשבועיים האחרונים, פרסם הצבא שורה של חיסולים ממוקדים נגד מפקדי השטח המרכזיים ביותר של חיזבאללה.



מפקדים אלו היו אחראיים באופן ישיר על ניהול הלחימה של הארגון בשטח ועל הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.





דובר צה"ל

במקביל לחיסול השדרות הפיקודיות, נחשפו נתוני הפגיעה בכוח האדם של הארגון מתחילת מבצע 'שאגת הארי'. על פי הנתונים הרשמיים, כ-2,500 מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המבצע כולו, כאשר נתון דרמטי במיוחד מראה כי 800 מהם חוסלו רק מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש האחרונה.





רשימת המחוסלים צילום: דובר צה"ל

בין הבכירים שחוסלו וברשימה שפורסמה על ידי הצבא, נמצאים מפקד גזרת אלח'יאם, שחוסל בתקיפה ישירה על מפקדת הגזרה, ועוזר סגן מפקד יחידת באדר. אליהם מצטרפים קצין המודיעין של גזרת שקיף, מפקד גזרת ג'בשית, וכן פגיעה קשה במערך המקצועי שכללה את חיסולם של אחראי ההנדסה בגזרת יחמר, סגנו, ואחראי ההנדסה בגזרת ג'ויא.



