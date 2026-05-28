פיקוד הצפון מבהיר גם בהפסקת האש: "אנחנו במלחמה"

שלושה שבועות לתוך "הפסקת האש המדומה", שלוש אוגדות של צה"ל ממשיכות להעמיק את הפעילות בלבנון. הנתונים הרשמיים נחשפים: 8,000 מחבלים חוסלו מתחילת המערכה ו-10,000 נפצעו. בצבא מודים: "ממשלת לבנון לא תפרק את חיזבאללה, רק צה"ל יעשה זאת"

שלושה שבועות מאז ההכרזה על הפסקת האש, ובפיקוד הצפון מבהירים בפה מלא ובאופן נחרץ: "אנחנו במלחמה". למרות הניסיונות הדיפלומטיים להציג מצג של רגיעה, המציאות המבצעית בשטח רחוקה מכך לחלוטין. שלוש אוגדות של צה"ל פועלות ברגעים אלו ממש בעומק דרום לבנון, כשהן מעמיקות את האחיזה ומשמידות באופן שיטתי ויסודי את תשתיות הטרור של חיזבאללה.

בצבא מדגישים כי המטרות שהוגדרו עם היציאה למערכה נותרו בעינן: השגת קו הגנה משופר, הסרת איומי הנ"ט והירי תלול-המסלול על יישובי הצפון, ויצירת התשתית המבצעית לפירוק חיזבאללה. בעוד שבדרג המדיני מתנהל משא ומתן השואף לנתק את ציר הרשע בין חיזבאללה לאיראן, בצה"ל מבהירים כי הם אינם מסתמכים על כך, וממשיכים בעבודה עקבית בשטח כדי להבטיח את שינוי המציאות הכל-כך נחוץ.

הנתונים נחשפים: 800 מחבלים חוסלו רק במהלך "הפסקת האש"

היקף הפעילות המבצעית העצימה משתקף במספרים הרשמיים. מדי יום מחוסלים בגיזרה מחבלים מדרגים שונים. מתחילת המערכה בצפון חוסלו כ-8,000 מחבלי חיזבאללה, כאשר נתון מדהים חושף כי כ-800 מתוכם חוסלו רק במהלך שלושת השבועות האחרונים, תחת מעטה "הפסקת האש המדומה". בנוסף, כ-10,000 מחבלים נפצעו מתחילת המערכה – נתון שמכרסם מדי יום ביכולותיו המבצעיות של ארגון הטרור.

בצה"ל מודעים היטב לכך שבעוד שברגע זה אין ירי ישיר לעבר בתי התושבים לאורך קו העימות, השקט הזה זמני, ועבור תושבי הצפון עדיין לא ניתן המענה המיוחל שיאפשר להם לשוב לבתיהם בביטחון. על כן, הכוחות נערכים לכל תרחיש, ובמקביל מתמודדים עם אתגרים טקטיים מורכבים כמו איום הרחפנים.

בפיקוד הצפון מציינים כי מדי יום מיושמים בשטח פתרונות חדשים נגד הרחפנים, בהם רשתות מיגון מיוחדות שלכדו עשרות כלים, מכשירי ניטרול אלקטרוניים, ושימוש בכדורים מתפצלים מנשק הלוחמים ומרובי ציד שהוכיחו יעילות רבה בחודש האחרון.

"רק צה"ל יפרק את חיזבאללה"

בצבא מתייחסים גם לשחיקת הכוחות ומציינים כי המפקדים והלוחמים עמוסים עד לעייפה לאחר חודשי לחימה ארוכים. בשל כך, בוצעו בתקופה האחרונה סבבי רענון נרחבים לכוחות בשטח, במטרה להביא אותם לכשירות מיטבית לקראת הבאות.

"חיזבאללה מאוד היה רוצה לראות את הפסקת האש מתממשת", אומרים גורמים בצבא ומבהירים את תמונת המצב הריאלית. "ברור שצבא לבנון או ממשלת לבנון לא יהיו אלו שיפרקו את חיזבאללה. צה"ל הוא היחידי שיכול לעשות את זה, ולכן פועלים גם בימים אלו ובשעות אלו כדי להביא עד כמה שיותר להישגים הנדרשים".