ישראל מודיעה רשמית: "מנתקים את כל הקשרים עם מזכ"ל האו"ם"

משרד החוץ הודיע רשמית על ניתוק הקשרים עם משרד מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, בעקבות הכנסת ישראל ל"רשימה השחורה": "דוגמה נוספת לעוינות המוסדית הוותיקה של האו"ם כלפי ישראל"

משרד החוץ הודיע באופן רשמי הערב (חמישי) על ניתוק הקשרים עם משרד מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, זאת בעקבות ההחלטה להכניס את ישראל ל״רשימה השחורה״ של גופים המעורבים באלימות מינית באזורי סכסוך לצד ארגוני טרור. בדברים טענו כי מדובר בהחלטה פוליטית המתנכלת לישראל.

"ההחלטה המבישה והאבסורדית של האו"ם לכלול גופים ישראליים בתוספת לדו"ח ה-CSRV מהווה הוכחה נוספת לטבעו האמיתי של האו"ם: זה ארגון פוליטי ומשוחד, שזנח את עקרונות היסוד שלו ומתמקד באופן שיטתי בישראל כמשימה העיקרית שלו" נאמר בהודעה. "החלטה זו היא דוגמה נוספת לעוינות המוסדית הוותיקה של האו"ם כלפי ישראל".

לטענת משרד החוץ, "צריך להבין את ההחלטה של היום בהקשרה האמיתי: ניסיון ליצור סימטריה מזויפת בין ישראל לבין הזוועות המיניות האמיתיות שביצע חמאס. זו המוטיבציה היחידה שלה".

"האדם שעומד מאחורי הפארסה הזאת הוא אנטוניו גוטרש. זה אותו אחד שחיפש 'לתת קונטקסט' לטבח ה-7 באוקטובר, שכיסה את מעורבות של עובדי האו"ם באותן זוועות, ושגרר את האו"ם לנקודת השפל הנמוכה ביותר שלו" הובהר. "גוטרש מנצל כעת את חודשיו האחרונים כמזכיר הכללי כדי לזייף האשמות חסרות בסיס נגד ישראל, נטולות לחלוטין מכל ערך עובדתי. ישראל הפריכה בצורה מקיפה, יסודית וחד-משמעית את ההאשמות הללו".



"מכיוון שאנטוניו גוטרש בחר להפר כל תקן של יושרה, שלמות ומקצועיות, ישראל החליטה לנתק את כל הקשרים עם משרד המזכ"ל" נאמר בסיכום. "נחכה עד שיוכרז מינוי של מזכ"ל או"ם חדש".