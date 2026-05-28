“באותה שורה עם חמאס ודאעש”: הזעם בישראל על החלטת האו״ם

שגריר ישראל באו״ם תקף בחריפות את החלטת הארגון להכניס את ישראל לרשימת הגופים המעורבים באלימות מינית באזורי סכסוך: “מדובר בהחלטה פוליטית ומנותקת מהמציאות”

שגריר ישראל באו״ם, דני דנון, תקף הבוקר (חמישי) את החלטת האו״ם להכניס את ישראל ל״רשימה השחורה״ של גופים המעורבים באלימות מינית באזורי סכסוך, רשימה שבה נכללים גם ארגוני טרור כמו חמאס ודאעש.

בהודעה שפרסם אמר דנון: “האו״ם הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, לצד ארגוני הטרור הכי אכזריים בעולם, חמאס ודאעש”.

“מדובר בהחלטה פוליטית, מנותקת מהעובדות ומהמציאות”, אמר. “ישראל העבירה ראיות, מסמכים ותשובות מפורטות לכל טענה. הזמנו את נציגי האו״ם להגיע לשטח ולבחון את הדברים מקרוב, והם כמובן בחרו שלא לעשות זאת”.

“כשעובדות לא מתאימות לנרטיב, באו״ם פשוט משנים את הנרטיב”, אמר. “אנחנו נמשיך לעמוד על האמת ולחשוף את עלילות הדם מעל כל במה אפשרית. האמת תנצח”.

“הרשימה השחורה” של האו״ם מתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ״ל האו״ם בנושא אלימות מינית באזורי לחימה וסכסוך. הרשימה כוללת מדינות, צבאות וארגונים חמושים שלפי האו״ם עשו שימוש שיטתי באלימות מינית במסגרת עימותים צבאיים.

בשנה שעברה צורף גם ארגון הטרור חמאס לרשימה בעקבות הטבח שביצע ב־7 באוקטובר והעדויות על פגיעות מיניות שבוצעו במהלך המתקפה ובשבי בעזה.

בישראל טענו אז כי עצם הכללת חמאס ברשימה מהווה הכרה בין־לאומית חמורה במעשיו של הארגון, ברמה של פשעי מלחמה ועבירות נגד האנושות.