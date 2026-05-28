פיקוד העורף: "נערכים למלחמה עם איראן מחר בבוקר"

פיקוד העורף נערך בימים אלה לאפשרות של מלחמה עתידית נוספת עם איראן, כאשר ההנחה המרכזית במערך היא שמלחמה שלישית מול טהראן תיפתח בהפתעה מוחלטת. על פי התוכניות, המערכה תחל ללא כל התראה מוקדמת לציבור, לרשויות המקומיות או לבתי החולים, וזאת בכוונה מכוונת להפתיע את האיראנים ולא לחשוף את מהלכי צה"ל מראש.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בשל כך, המשמעות עבור העורף הישראלי תהיה דרמטית כבר מהרגע הראשון. בעוד שבמבצע "עם כלביא" עברו 18 שעות ממכת הפתיחה ועד שיגור הטיל הראשון לישראל, ובמבצע "בשאגת הארי" עברו שעתיים ו-50 דקות, בפיקוד העורף מעריכים שבמלחמה עתידית, השלישית במספר, ינסו האיראנים לשגר טילים לעבר העורף הישראלי בתוך זמן קצר עוד יותר.

לפיכך, כבר בשלבים הראשונים של המערכה צפוי העורף כולו להפוך ל"אדום", דבר שיוביל להשבתה מיידית של שגרת החיים: המרחב האזרחי, נמל התעופה בן גוריון ומערכות החינוך ברחבי הארץ ייסגרו כולם בבת אחת.

פערי המיגון ואיום הרחפנים החדש

קצין בכיר בפיקוד העורף התייחס היום (חמישי) למוכנות הכוחות ואמר: "אנחנו נערכים לאפשרות של חזרה למלחמה באיראן מחר בבוקר, לכך אנו ערוכים ומוכנים. בעוד שהנתון היום הוא שרק ל-67% מהציבור הישראלי יש מיגון. כרגע ההערכה היא שבתוך 33 שנים יהיה מיגון לכולם, ומנסים לזרז זאת כל העת".

לצד איום הטילים מאיראן, פועלים בצבא לתת מענה להתפתחות הטכנולוגית של שלוחותיה בגבולות. הקצין הבכיר ציין כי צה"ל פועל להתאים את המכ"מים בגבול לבנון גם לגילוי רחפני נפץ, זאת על רקע ההערכות בפיקוד העורף כי ארגון הטרור חיזבאללה הקים את מערך הרחפנים בעלי הסיב האופטי כלקח ישיר ממבצע "חיצי הצפון".

"צריכים להיות מוכנים מאפס למאה"

בהמשך דבריו, ערך הקצין הבכיר הבחנה בין המערכות הקודמות לבין האתגר הנוכחי שעומד לפתחה של מערכת הביטחון, והסביר את חוסר היכולת לשלוט באופן מלא בכלל הזירות במקביל.

הקצין הרחיב: "ב'עם כלביא' אנחנו קבענו את השחקנים, את המגרש, את השופטים. אנחנו גם קבענו מתי המשחק מתחיל ומתי נגמר. ב'שאגת הארי' לא אנחנו קובעים הכול. אנחנו לא תמיד קובעים את מה שאנחנו רוצים. יש לנו אומנם את הרצון לבדל בין הזירות באיראן ובלבנון".

"לפני פרוץ 'שאגת הארי' היינו בסוג של חוסר ודאות לגבי מתי ואיך הולכים למערכה", נזכר הקצין, והדגיש את החשיבות של דריכות מוחלטת בקרב הגורמים האזרחיים המובילים. "את זה העברנו אז לרשויות המקומיות ולמנהלי בתי החולים. עכשיו, האמירה שלנו היא זהה - אנחנו צריכים להיות מוכנים מאפס למאה בטווח זמן מיידי".