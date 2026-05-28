אחרי התקיפה בביירות: דובר צה"ל בהוראת פינוי נוספת ללבנון

שעות אחרי התקיפה של צה"ל בביירות, דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (חמישי) התראת פינוי נוספת לעיר צור ולפרברים הסמוכים לה, לקראת תקיפות ישראליות באזור המכוונות נגד חיזבאללה.

"לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה ותקיפת ישראל, צה"ל נאלץ לפעול בעוצמה" נאמר בהודעה. "צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם. מתוך דאגה לביטחונכם, עליכם לפנות מיידית את בתיכם בהתאם לאזור המוצג במפה ולעבור צפונית לנהר הזהרני".

מפת הפינוי צילום: דובר צה"ל

"שהותכם בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקניה או אמצעי הלחימה שלה חושפת את חייכם לסכנה" הוסיף אדרעי. "כל מבנה שחיזבאללה משתמש בו למטרות צבאיות עלול להיות חשוף לתקיפה. כל תנועה מדרום לנהר הזהרני עלולה לחשוף את חייכם לסכנה".

