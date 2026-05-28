הרמטכ"ל מזהיר: "יש ניסיון לגרור את צה"ל למאבקים פוליטיים"

צל הדיונים הסוערים על חוק הגיוס והארכת שירות הסדיר, הרמטכ"ל נשא נאום תקיף בטקס סיום קורס פו"ם "אלון". בדבריו התייחס ישירות לניסיונות לגרור את הצבא למחלוקות פוליטיות, והדגיש את השלכות המלחמה על כוח האדם: "השלכות המלחמה על הסד"כ ניכרות וברורות, נעמוד על כך כחומה בצורה".

על רקע הסערה הציבורית והפוליטית סביב חוקי הגיוס והתוכניות להארכת שירות הסדיר, נשא הערב רב-אלוף, אייל זמיר נאום תקיף ויוצא דופן בטקס סיום קורס פו"ם (פיקוד ומטה) "אלון". הרמטכ"ל בחר היום (חמישי) לנצל את הבמה כדי לשלוח מסר ברור לדרג הפוליטי ולציבור הישראלי, כשהוא מתייחס למתחים הפנימיים המשפיעים על הצבא בתקופת הלחימה הנוכחית.

"צה"ל מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לו", אמר הרמטכ"ל בנאומו, והתייחס בעקיפין לוויכוחים הציבוריים הנוקבים שמלווים את סוגיית נטל השירות בחודשים האחרונים. לדבריו, הצבא חייב להישאר מחוץ למגרש הפוליטי, במיוחד כאשר הוא נדרש להתמודד עם אתגרים מבצעיים מורכבים בכמה חזיתות במקביל.

בהמשך דבריו התייחס הרמטכ"ל באופן ישיר למצוקת כוח האדם בצה"ל בעקבות הלחימה הממושכת, נושא שעומד בליבת הדרישה המערכתית להארכת השירות המבצעי ולגיוס אוכלוסיות נוספות. "השלכות המלחמה על כוח האדם ועל הסד"כ (סדר הכוחות) ניכרות וברורות", הדגיש, והבהיר כי צה"ל לא יוכל להתפשר על הצרכים המבצעיים שלו כדי לשמור על ביטחון המדינה: "נעמוד על כך כחומה בצורה".

דבריו של הרמטכ"ל משקפים את המתיחות הגוברת בין הדרג הצבאי לדרג המדיני סביב סוגיית הסד"כ, כאשר בצבא מבהירים שוב ושוב כי הצרכים שנולדו בשטח מחייבים פתרונות מיידיים והרחבה משמעותית של שורות הלוחמים והמשרתים, ללא קשר למשא ומתן פוליטי כזה או אחר.