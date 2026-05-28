תפנית דרמטית ברצח הזוג פריחודקו: הרקע הפך ללאומני

חקירת הרצח המזעזע של רוסלן ואולגה פריחודקו, שגופותיהם אותרו בסוף השבוע האחרון בתוך רכב בשטח פתוח, מקבלת תפנית דרמטית. בעקבות ממצאים חדשים שהתגלו, חל שינוי משמעותי בכיווני החקירה

דרמה לילית ושלב ראשון בפענוח הרצח המזעזע בשפלה: הותר לפרסום כי המשטרה, בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, עצרה נער בן 17, אזרח ערבי-ישראלי, בחשד למעורבות ישירה ברצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון. מעצרו של החשוד מגיע לאחר שגופותיהם של בני הזוג נמצאו בסוף השבוע האחרון כשהם ירויים בתוך רכב בשטח פתוח, באזור שבין מושב משמר איילון ליישוב כרמי יוסף בשפלה.

המעצר בוצע אמש במהלך פשיטה ממוקדת של לוחמי היחידה המרכזית המיוחדת (ימ"מ). ההחלטה לערב את לוחמי העילית של הימ"מ במבצע המעצר התקבלה בעקבות מידע מוקדם וחשש כבד בקרב גורמי המקצוע כי הנער החשוד חמוש ועשוי להוות סכנה מיידית לכוחות או לנסות להתנגד למעצר באמצעים אלימים.

ההתפתחות הדרמטית הנוכחית מגיעה במקביל למעורבותו המלאה של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) בחקירה, שמנוהלת שכם אל שכם עם חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז מרכז. המעורבות המאסיבית של השב"כ ושל היחידות המיוחדות התחזקה בעקבות הצטברותן של אינדיקציות וממצאים משמעותיים בשטח, אשר מעלים ועל פי החשד מחזקים את הכיוון כי הרצח בוצע על רקע לאומני.

החשוד הועבר מיידית למתקן חקירות של כוחות הביטחון, שם מנסים החוקרים להבין את הרקע המלא למעשה, האם פעל לבדו והאם מדובר בפיגוע טרור מתוכנן. החקירה נמשכת תחת איפול כבד במטרה להגיע לראיות חותכות בהקדם.