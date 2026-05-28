סקר מנדטים: נתניהו יכול לחגוג; בנט ולפיד בצרות

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי 'טאטיקה מחקרים ומדיה' עבור 'זמן ישראל' מציג את תמונת המצב הפוליטית העדכנית. על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד מובילה את הטבלה עם 24 מנדטים, כשאחריה ניצבת מפלגת 'ביחד' עם 22 מנדטים.

מפלגת 'ישר!' מתבססת ככוח השלישי בגודלו בכנסת עם נתון משמעותי של 18 מנדטים וסוגרת את הפער מבנט ולפיד. אחריהן ברשימה ניצבות מפלגות ישראל ביתנו וש"ס, הזוכות ל-10 מנדטים כל אחת.

עוצמה יהודית נחלשת, הציונות הדתית על הסף

במרכז הטבלה ובאיזור אחוז החסימה, מפלגות הדמוקרטים ויהדות התורה יציבות עם 8 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת עוצמה יהודית מקבלת בסקר זה 6 מנדטים בלבד.

בתחתית הרשימה, המפלגות הערביות רע"ם וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת, בעוד מפלגת הציונות הדתית סוגרת את הרשימה ועוברת את אחוז החסימה בקושי עם 4 מנדטים בלבד.

מפת הגושים: שיפור לקואליציה

הנתונים הנוכחיים מביאים לשיפור חלקי במצבו של גוש הקואליציה, שעומד השבוע על 52 מנדטים.

מנגד, גוש האופוזיציה שומר על יתרון משמעותי ומחזיק ב-68 מנדטים בסך הכל, המורכבים מ-58 מנדטים לגוש השינוי ו-10 מנדטים למפלגות הערביות.

חלוקת המנדטים המלאה: