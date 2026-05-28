בעקבות בקשה להריסת מבנה: סנקציות הוטלו על תנועת רגבים

סנקציות הוטלו על תנועת רגבים בעקבות עתירה שלה לבית המשפט כנגד מבנה לא חוקי של האיחוד האירופי שנבנה למרגלות ההרודיון: "איון ישיר על שופטי בית המשפט"

תנועת רגבים הודיעה הערב (חמישי) כי הוטלו עליה סנקציות, זאת אחרי שעתרה לבית המשפט כנגד מבנה לא חוקי של האיחוד האירופי שנבנה למרגלות ההרודיון בספר מדבר יהודה. בארגון טענו כי הריסת המבנה, ששימש כבית ספר, בוצעה לאחר שחוות דעת הנדסית קבעה כי מדובר במבנה מסוכן מבחינה הנדסית לכל מי שמשתמש במבנה.

"לא מדובר רק על פגיעה אנושה ביחסים הדיפלומטיים בין האיחוד האירופי ומדינת ישראל, לא מדובר רק בפגיעה אנושה בזכויות האדם של אנשים שומרי חוק שכל חטאם היה לפנות לבית המשפט" אמרו ברגבים. "מדובר באיום ישיר על שופטי בית המשפט שהם בעצמם עלולים להיות מושאי הסנקציות הבאות במקרה ויפסקו בדין לטובת אכיפת החוק ביהודה ושומרון".

עוד הוסיפו וקראו: "אנחנו מפצירים בשופטים ללא לחשוש. אסור שהאיום הזה ישפיע על הפסיקות של השופטים בבתי המשפט בישראל".