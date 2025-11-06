רגע לפני פגישתו ההיסטורית עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מועצת הביטחון של האו"ם הודיעה על הסרת הסנקציות מנשיא סוריה אחמד א-שרעא וכן מבכירים נוספים בממשל הסורי

מועצת הביטחון של האו"ם הודיעה הערב (חמישי) על הסרת הסנקציות מנשיא סוריה אחמד א-שרעא וכן מבכירים נוספים בממשל הסורי, ביניהם שר הפנים אנאס ח'טאב. ההחלטה התקבלה בהתאם לנוסח שהוצע על ידי ארה"ב.

ההחלטה על הסרת הסנקציות, שאושרה בזמן נאומו של א-שרעא בפסגת האקלים של האו"ם בברזיל, מגיעה רגע לפני הפגישה הצפויה של נשיא סוריה החדש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום שני הקרוב. זו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נשיא סורי יגיע לבית הלבן, כשהנושאים המרכזיים בפגישה צפויים להיות הסרת הסנקציות מדמשק, ותחילת הליכי השיקום אחרי סיום מלחמת האזרחים במדינה.

הממשל האמריקאי עדיין לא הסיר חלק מהסנציות היותר נושכות כנגד הכלכלה הסורית, באופן חלקי בעקבות הפגיעה של אנשי א-שרעא במיעוטים לאורך החודשים האחרונים. על מנת להחל במלאכת השיקום, האמריקאים ידרשו לפתוח את כל הדלתות.

הסוד מאחורי הביקור: ישראל תרוויח מפגישת טראמפ ונשיא סוריה

הכלכלה הסורית זקוקה נואשות לתזרים מזומנים, דבר שידרוש ממנה שיקום נרחב של תעשיות כמו שאיבת נפט, חיפושי גז וכריית משאבים נוספים. המפתח לתעשיות אלה מוחזק על ידי חברות בינלאומיות, ברובן אמריקאיות, כמו שברון, של או תאגידי נפט נוספים, אשר ימנעו מפעילות בסוריה כל עוד קיימים עיצומים וחששות סביב המשטר.

מטרה נוספת של הביקור, הן מצד ארה"ב והן מצד סוריה, היא למגן את סוריה מפני איראן ודאע"ש. הרחקת סוריה מהסהר השיעי היא מטרה עליונה של ארה"ב ומדינות ערב המתונות, וביצורה כנגד הברחות איראניות והתחמשות תאי דאע"ש תהיה מכת מחץ לשני ארגונים אלה.