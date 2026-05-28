צה"ל במהלך חירום: מחזיר 15 אלף בעלי פטור לשירות

בצל משבר כוח האדם החריף והעומס על הלוחמים, הצבא יקיים בתחילת יוני ארבעה ימי התייצבות מרוכזים בתל השומר. המטרה: להחזיר לשירות אלפי אזרחים שקיבלו פטור, ולשבצם מחדש על בסיס ניסיונם הצבאי והאזרחי. בצה"ל מבהירים: "הצעד הזה לבדו לא יפתור את העומס, נצטרך לפעול במישורים נוספים".

בניסיון להתמודד עם משבר כוח האדם המחריף והצורך הדחוף בהרחבת שורות הלוחמים והמשרתים, צה"ל צפוי לזמן במהלך החודש הבא כ-15 אלף אזרחים שקיבלו בעבר פטור משירות – במטרה לבחון את החזרתם המיידית לשירות מילואים פעיל כך פרסם לראשונה ינון שלום בi24NEWS



על פי התוכנית, בתחילת חודש יוני יתקיימו בלשכת הגיוס בתל השומר ארבעה "ימי מיצוי" מרוכזים המיועדים למשרתי מילואים פוטנציאליים. במהלך ימי ההתייצבות הללו, ייערכו ראיונות ומבדקים מקצועיים במטרה להתאים לכל אזרח שיבוץ מילואים מדויק, תוך התחשבות הן בניסיונו הצבאי הקודם והן בניסיונו המקצועי באזרחות. בצה"ל מסתמכים על הצלחות העבר, כאשר מהלכים דומים שהובלו בחודשים האחרונים כבר הניבו גיוס מחדש של אלפי חיילים למערך המילואים הפעיל.

בצבא מציגים הערכות אופטימיות לקראת המבצע: על פי ביצועי העבר בימי מיצוי דומים, הצפי הרשמי עומד על כ-1,300 מתייצבים בכל יום. המשמעות היא שבסך הכל, לאורך ארבעת ימי המבצע, צפויים להצטרף מחדש לסדר הכוחות של צה"ל יותר מ-5,000 אנשי מילואים.

עם זאת, למרות תוספת הכוח המשמעותית, בצבא מדגישים הערב כי אין מדובר בפתרון קסם שיביא לסיום המשבר או להקלה מלאה בנטל על המערך הלוחם. בהודעה שמסר צה"ל הערב הובהר כי "פעולת המיצוי מהווה רכיב אחד מתוך שורת פעולות שצה״ל מבצע. היא לבדה לא תפתור את העומס על המשרתים, ונצטרך להמשיך לפעול במישורים נוספים כדי לעמוד בצרכים ובמשימות המבצעיות".