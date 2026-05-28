משום מקום: המפלגה החדשה שתכריע את הבחירות

סקר מנדטים חדש מציג שוויון בין הגושים, האיחוד המסתמן בגוש המרכז - שמאל צפוי להכריע את הבחירות

סקר מנדטים חדש של עיתון 'ישראל היום' מציג את תמונת המצב הפוליטית הנוכחית ובוחן מספר תרחישים שעשויים לשנות את המפה הפוליטית. על פי נתוני הבסיס של הסקר, מפלגת הליכוד מובילה עם 25 מנדטים, כשאחריה ניצבת מפלגת 'ביחד' עם 22 מנדטים.

מפלגת 'ישר!' בראשות גדי אייזנקוט מתבססת ככוח השלישי בגודלו ומקבלת 17 מנדטים. אחריה ניצבות הדמוקרטים, ישראל ביתנו וש"ס עם 9 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת עוצמה יהודית זוכה ל-8 מנדטים, יהדות התורה ל-7, והמפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת. מפלגת הציונות הדתית סוגרת את הרשימה ומקבלת 4 מנדטים.

במצב זה, מפת הגושים נותרת ללא הכרעה ברורה: גוש נתניהו מחזיק ב-53 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו ב-57 מנדטים, והמפלגות הערביות ב-10 מנדטים.

תרחיש האיחוד: הנדל וטרופר משנים את התמונה

הסקר בחן תרחיש ראשון של הקמת רשימה משותפת ואיחוד פוליטי בין יועז הנדל לחילי טרופר. על פי הנתונים, מפלגה כזאת בראשותם צפויה להביא 6 מנדטים.

מהלך זה מוביל לטלטלה במפת הגושים: גוש נתניהו נחלש ויורד ל-48 מנדטים בלבד, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מתחזק באופן משמעותי ועולה ל-62 מנדטים. המשמעות הפוליטית של תרחיש זה היא שלראשונה יש לגוש המרכז-שמאל אפשרות להקמת ממשלה גם ללא תמיכת המפלגות הערביות, שמצידן שומרות על כוחן עם 10 מנדטים.

תרחיש הרשימה המשותפת: קפאון פוליטי

תרחיש נוסף שנבדק הוא איחוד מחדש של המפלגות הערביות והקמת 'הרשימה המשותפת'. במצב של ריצה במתכונת זו, הרשימה המשותפת צפויה לקבל נתון גבוה של 14 מנדטים.

במקרה כזה, המערכת הפוליטית נכנסת למצב של קפאון מוחלט וחוסר יכולת להגיע להכרעה: גוש נתניהו עומד על 52 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו מקבל 54 מנדטים, והרשימה המשותפת מחזיקה ב-14 מנדטים הנותרים.