התקררות, רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חריג עם ירידה נוספת בטמפ', רוחות ואפילו גשם. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: לאחר תקופה של טמפרטורות נוחות יחסית, השירות המטאורולוגי מעדכן כי לקראת סוף השבוע הקרוב צפויה ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ. המעלות יהיו מעט נמוכות מהממוצע לתקופה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי הקרוב (28 במאי) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, כאשר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הירידה תורגש בעיקר ביישובים ההרריים, שם המעלות יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה זו של השנה.

טפטוף אפשרי בצפון הארץ

ביום שישי (29 במאי) המגמה תימשך, כאשר השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהממוצע לתקופה, בעיקר באזורי ההרים. יצוין כי בשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל באזור צפון הארץ, אך לא צפויה ירידת גשמים משמעותית.

כפי שדווח קודם לכן, התקופה האחרונה התאפיינה בטמפרטורות קרירות יחסית לעונה, כאשר תחושת הקרירות הורגשה באופן המשמעותי ביותר ביישובים ההרריים ובפנים הארץ.

התחממות הדרגתית מהשבת

השינוי למזג אוויר נעים יותר צפוי להתחיל כבר בשבת הקודש (30 במאי). ביום זה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, כאשר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ. המגמה של התחממות הדרגתית תימשך גם ביום ראשון (31 במאי), עם עלייה קלה נוספת במעלות.

ביום שני (1 ביוני) לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, והטמפרטורות יישארו יציבות. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, לאורך השבוע הקרוב מזג האוויר צפוי להיות נוח ומתאים לפעילות מחוץ לבית, לאחר תקופה קרירה יחסית שאפיינה את הימים האחרונים.