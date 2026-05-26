הטמפ' צונחות; החורף חוזר: תחזית מזג אוויר

לאחר תקופה של מזג אוויר נוח יחסית, צפויה החל מיום רביעי הקרוב מגמה של התקררות הדרגתית ברחבי הארץ. על פי התחזית, הטמפרטורות ירדו בהדרגה והן אף צפויות להיות נמוכות מהממוצע לתקופה, כאשר בלילה שבין חמישי לשישי קיימת אפשרות לטפטוף מקומי קל באזור הצפון.

ביום רביעי (27.05) צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, כאשר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורי ההרים. עם זאת, המעלות עדיין יהיו נוחות יחסית לתקופה. מדובר בתחילת מגמת השינוי שתימשך בימים הבאים.

התקררות והתקרבות לממוצע העונתי

ביום חמישי (28.05) תימשך המגמה של התקררות. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים. הטמפרטורות צפויות להיות מעט נמוכות מהממוצע לתקופה. כאמור, בשעות הלילה יתכן טפטוף או גשם מקומי קל בצפון הארץ; תופעה לא שכיחה בתקופה זו של השנה.

ביום שישי (29.05) לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. השמיים יישארו מעוננים חלקית עד בהירים, והטמפרטורות יישארו נמוכות מהממוצע לתקופה. מדובר ביום שיתאפיין ביציבות יחסית לאחר הירידה שתחול ביום חמישי.

התחממות הדרגתית לקראת תחילת השבוע

בשבת (30.05) צפוי שינוי לטובה. מזג האוויר יהיה נאה, עם התחממות מסוימת לעומת הימים הקודמים. מדובר בהפוגה נעימה לאחר ימי ההתקררות.

ביום ראשון (31.05) תימשך מגמת ההתחממות. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים. הטמפרטורות צפויות להיות קרובות לממוצע העונתי, ולהביא לסיום תקופת ההתקררות.