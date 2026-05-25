התקררות, מעונן ורוחות; לקראת מהפך קיצוני: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בטמפרטורות נוחות יחסית לעונה, לפני שתחול התחממות קלה לקראת סוף השבוע.

מחר, יום שלישי (26.05), יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וצפוי מזג אוויר נוח יחסית לתקופה זו של השנה.

ביום רביעי (27.05) השמיים ימשיכו להיות מעוננים חלקית עד בהירים, אך תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות ממוצעות לתקופה.

מהפך קל בחמישי, התחממות בשבת

ביום חמישי (28.05) המגמה תשתנה מעט עם ירידה קלה בטמפרטורות, שתרגש בעיקר באזורי ההרים. המעלות יהיו מעט נמוכות מהממוצע הרגיל לעונה, והשמיים יוותרו מעוננים חלקית עד בהירים.

בסוף השבוע, יום שישי (29.05), מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות לעומת יום חמישי.

השינוי המשמעותי יגיע ביום שבת (30.05), אז ייעשה נאה ותורגש עלייה בטמפרטורות, ויהיה חם קצת יותר.