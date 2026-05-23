אחרי סופ"ש קריר; זה מה שיקרה השבוע. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר הקריר שליווה את ימי החג צפוי להימשך גם לתוך השבוע הקרוב. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, לאורך הימים הקרובים הטמפרטורות ברחבי הארץ יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, כאשר תחושת הקרירות תורגש באופן המשמעותי ביותר ביישובים ובאזורים ההרריים.

מחר, יום ראשון (ה-24 במאי), מזג האוויר צפוי להיות נאה, אך תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שימשיכו להיות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בהרים.

באמצע השבוע: רוחות ערות בחוף ובדרום

ביום שני (ה-25 במאי) המגמה תימשך: השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, ולא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיישארו נמוכות מהרגיל לעונה, בייחוד באזורי ההרים.

ביום שלישי (ה-26 במאי) ייעשה מעונן חלקית עד בהיר עם ערכים דומים של טמפרטורות נמוכות מהרגיל בהרים. השינוי המרכזי ביום זה יורגש בגזרת הרוחות, כאשר במהלך היום ינשבו רוחות צפוניות ערות וחזקות לאורך רצועת מישור החוף וכן במרחב מפרץ אילת.

מתי ישתנה מזג האוויר?

לקראת סוף השבוע, המגמה הסתווית לא צפויה להיעלם. ביום רביעי (ה-27 במאי) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים.

ביום חמישי (ה-28 במאי), לקראת סוף השבוע הבא, התחזית מראה על יציבות במערכת הסינופטית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות או בעננות, כך שהקרירות היחסית תלווה אותנו עוד מספר ימים.