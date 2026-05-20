אחרי השרב; החורף חוזר בגדול: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר חורפי באופן יחסי צפוי ללוות אותנו במהלך כניסת חג השבועות הקרוב, עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי ומשקעים מקומיים באזורים שונים בארץ.

ביום חמישי, ערב חג שבועות, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים ותורגש ירידה בטמפרטורות, שיעשו נמוכות מהרגיל לעונה. לאורך היום ינשבו רוחות ערות, וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזה, בעיקר עד לשעות אחר הצהריים. עם כניסת החג בערב, הלימוד המשותף וסעודות החג יתנהלו תחת מזג אוויר קריר באזורי ההרים, ונוח יחסית בשאר חלקי הארץ.

התחזית להמשך החג והסופ"ש

ביום שישי, יום חג השבועות, המערכת תתחיל להחלש. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות, אולם הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך שעות הבוקר של החג ייתכן עדיין טפטוף מקומי לאורך מישור החוף.

ביום שבת קודש, המגמה תתייצב ויהיה נאה. תירשם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אך הן עדיין יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים.

בתחילת השבוע הבא, בימים ראשון ושני, לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. הטמפרטורות יישארו יציבות ויוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, כאשר תחושת הקרירות תורגש בעיקר בהרים.