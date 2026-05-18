מהפך חד; קור, רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר הפכפך ומפתיע מחכה לנו לקראת סוף השבוע וחג השבועות: הקיץ הישראלי לוקח הפסקה זמנית לטובת מגמת התקררות משמעותית, שתלווה בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לתקופה ואף בסיכוי ממשי לגשמים מקומיים קלים ברחבי הארץ.

להלן תחזית מזג האוויר המלאה לימים הקרובים ולמהלך ימי החג:

יום רביעי (20.05.26): המגמה נמשכת. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לתקופה. בשעות הלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום שלישי (19.05.26): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תורגש ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נוחות יחסית לתקופה זו של השנה – למעט באזור הערבה, שם יוסיף להיות חם מהרגיל.

יום חמישי, ערב חג שבועות (21.05.26): השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים, והטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לתקופה. עד לשעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הערב, עם כניסת החג וסעודות המצווה, יהיה קריר באזורי ההרים ונוח בשאר חלקי הארץ.

יום שישי, חג שבועות (22.05.26): ביום החג עצמו המערכת מתייצבת. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נוחות ונעימות לתקופה – אידיאלי ליוצאים לטבע ולתפילות החג.